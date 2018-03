Fernando Meza: "Hemos cometido errores, pero tenemos que estar tranquilos"

Fernando Meza, defensa de Colo Colo, evitó dramatizar este miércoles por el último traspié ante Universidad de Concepción por el Campeonato Nacional y lamentó la suspensión que recayó en el entrenador Pablo Guede por su expulsión en el duelo con los del ‘Campanil’.

Luego de la dura caída en el ‘Ester Roa’, por 2-1 con un penal polémico, el zaguero de origen argentino declaró en rueda de prensa que "acá en Colo Colo la obligación de ganar es todas las semanas. Hemos cometido algunos errores pero estamos tranquilos que trabajamos para solucionarlos y ganar".

"Todos los partidos son distintos. Ya nos ha tocado estar en situaciones adversas y el equipo ha respondido. Tenemos que estar tranquilos", agregó.

En cuanto a la sanción por una fecha hacia Guede, que no podrá dirigir el 31 de marzo ante el líder Universidad Católica, el jugador de 28 años indicó que "es una pena que no pueda estar, pero hay que preocuparnos de ganar. Ya lo hemos vivido antes y tenemos que estar tranquilos sobre ese tema".

"No quiero opinar sobre los árbitros. Sé que fuimos perjudicados este fin de semana, pero prefiero no referirme al tema", complementó respecto a la polémica decisión del juez Héctor Jona en el penal que no existió sobre Jean Meneses.

De cara al choque con la UC, que presenta campaña perfecta en el torneo, el oriundo de San Martín señaló que "si bien quedan muchos partidos, ganarle a Católica es importante por lo anímico. Tenemos que ganar ese partido por todo lo que representa (…) lo bueno además es que (Guede) puede contar con todos los defensores y ya es tarea del técnico quienes juegan o no. Se vienen cosas importantes y es bueno que estemos todos a disposición".

Por último, en cuanto a su regreso a las canchas el pasado fin de semana tras sufrir una rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda, Meza dijo que "el proceso de la lesión fue largo y corto a la vez. Fue un fin de semana agridulce porque queríamos ganar, pero me sentí bien y contento porque volví después de una lesión complicada".

"Fue difícil perderme lo más bonito del campeonato que fueron esas fechas finales. Pero desde ese día mi única preocupación fue mi rehabilitación y estoy agradecido del cuerpo médico del club que son increíbles", sentenció.