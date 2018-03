La Roja Sub 20 derrotó a Japón Sub 21 en cuadrangular en Paraguay

La selección chilena Sub 20 se estrenó este miércoles con un triunfo en el cuadrangular internacional Sub 21 ‘Sport for Tomorrow’, certamen que se lleva a cabo y en el que juegan los locales, Venezuela y Japón.

El combinado dirigido por Héctor Robles se impuso en la presente jornada por 2-0 a Japón, en duelo disputado en el Estadio ‘Defensores del Chaco’. Las dos dianas de la brega llegaron recién en la recta final.

Abrió la cuenta Franco Lobos, a los 75 minutos de juego tras asistencia de Nicolás Guerra, mientras que Gabriel Rojas puso la segunda diana para la ‘Rojita’, con un centro que terminó siendo desviado por la zaga nipona ante de ingresar al arco.

El seleccionado formó frente a los asiáticos con Luis Ureta; Nicolás Fernández, Tomás Alarcón, Ignacio Tapia, Alex Ibacache; Víctor Méndez, Matías Sepúlveda, Ariel Uribe, Marcelo Allende; Nicolás Guerra y David Henríquez. En la segunda etapa ingresaron Gabriel Rojas y Franco Lobos por Henríquez y Sepúlveda.

En el otro duelo de la primera jornada del cuadrangular, Paraguay y Venezuela firmaron un empate a un gol, paridad que llevó a los penales donde la ‘vinotinto’ fue más efectiva al ganar por 4-1.

El segundo encuentro del seleccionado chileno en el ‘Sport for Tomorrow’ será este viernes ante el anfitrión.