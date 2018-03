Alexis Sánchez: "Sé que estás psicológicamente agotado, pero tienes que sonreír"

El delantero nacional Alexis Sánchez, hoy con el seleccionado chileno para afrontar en suelo europeo los amistosos con Suecia (24 de marzo) y Dinamarca (27), apuntó en la presente jornada a las dificultades que ha debido sortear en el último tiempo.

El ‘Niño Maravilla’ reveló a través de las redes sociales las dificultades que ha debido sortear en el último tiempo, como por ejemplo el perder el título de la Copa Confederaciones, el no poder clasificar al Mundial de Rusia 2018, el fracaso en el fichaje por el Manchester City y los problemas que ha tenido para ser protagonista en el Manchester United.

A través de Instagram, el tocopillano de 29 años escribió “sé que estás cansado. Sé que estás psicológicamente y emocionalmente agotado. Pero tienes que sonreír y continuar". Al mensaje adjuntó una foto en la práctica de ayer de la ‘Roja’, donde aparece sonriendo.

Recordar que Alexis admitió el miércoles en rueda de prensa el duro momento que atraviesa en los ‘Diablos Rojos’ de Old Trafford. "Es la primera vez que me cambio de un equipo a otro en enero, y ha sido un año difícil. Quedé fuera del Mundial, me lesioné en Arsenal, se quebró lo del pase, y al final estoy en el United que es uno de los más grandes equipos del mundo", indicó.

Alexis Sánchez asoma como capitán de la ‘Roja’ para el arranque del proceso de Reinaldo Rueda, este sábado desde las 14:00 horas cuando el bicampeón de América enfrente a Suecia en Estocolno.