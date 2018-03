Brayan Cortés: "No me considero el sucesor de Claudio Bravo"

Brayan Cortés, arquero de Colo Colo, aseguró no sentirse el sucesor de Claudio Bravo en el seleccionado nacional y que está enfocado hoy solamente en aprender para ser considerado a futuro en el proceso de Reinaldo Rueda en el combinado bicampeón de América.

El golero de 23 años fue convocado por el estratega de origen colombiano para sus primeros desafíos al frente de la ‘Roja’: los amistosos del sábado 24 de marzo y martes 27 con Suecia y Dinamarca, respectivamente.

El nacido en Iquique destacó volver a ser considerado en el ‘Equipo de Todos’ y espera seguir sumando experiencia para en el futuro ser parte del comentado recambio en el ‘Equipo de Todos’.

“Estoy súper feliz de estar nuevamente considerado, sumar experiencias y aprovechando cada momento acá en la selección ¿El sucesor (de Bravo)? No sé si sucesor es la palabra. Solo estoy concentrado en dar lo mejor día a día, aprendiendo cada vez más cosas. Sólo vivo el momento, después se verá lo que pueda pasar. Vivo el presente, siempre respetando a mis compañeros”, expresó en diálogo con La Estrella de Iquique.

Consultado por cómo ha sido ser dirigido por Rueda, el ex Deportes Iquique indicó que “no me ha pedido nada en especial, solo salir jugando siempre, intentar no rifar el balón, que tengamos buen posicionamiento de balón ¿El grupo? Los más grandes están apoyando mucho a nosotros los más jóvenes”.

Para el desafío con Suecia en Estocolmo y Dinamarca en Aalborg el titular en la portería será el golero de Universidad de Chile, Johnny Herrera.