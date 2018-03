Madre de Vidal recriminó palabras de la suegra de Bravo: "Ella no es nadie para limpiarse la boca con mi hijo"

La madre de Arturo Vidal , Jacqueline Pardo, rompió el silencio en una entrevista con la revista Sábado, donde lanzó sus dardos contra la suegra de Claudio Bravo, quien anteriormente había dicho que el jugador del Bayern Munich era un “curao”, luego de que la selección no clasificara al mundial de Rusia.

"No sé cómo le dieron espacio para que hablara (a la suegra). Un poco de respeto por los seleccionados, no importa que hayan fallado, pero han dado muchas alegrías. Lo encontré injusto. Fue malo lo que hizo esa mujer, porque no la conoce nadie, nunca la he visto en el estadio y espero no verla nunca” dijo.

Con ello, insistió en que la relación con su hijo es cercana. Por lo mismo, le resultaron indignantes las palabras de la suegra del ex arquero de La Roja.

“Qué le importa a ella, además que la eliminación ya estaba. A Claudio Bravo le tengo cariño, lo conozco de cabro y todos se apoyan, porque son como una familia y aquí nadie se metía. Se arreglan entre ellos. Ella no es nadie para limpiarse la boca con mi hijo", remató.

incluso cuando chocó en su Ferrari en medio de la Copa América 2015, quiso decirle muchas cosas, pero solo agradeció que estuviera vivo.

“Porque eso para mí era lo más importante. Que la cag..., pero en ese momento solo me importaba que él estuviera bien. Lo material se recupera; las vidas, no. Lo veía, lo tocaba, para mí eso es lo importante. Me da rabia cuando salen cosas malas de él en la prensa, sea o no verdad.

Arturo le ha dado hartas satisfacciones a Chile y ha arriesgado su mismo cuerpo por seguir jugando por la selección. Su hijo puede tener diabetes y él va a jugar igual. Me da rabia que la gente sea tan malagradecida”, lamentó.