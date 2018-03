Pablo Quintanilla parte defensa del Mundial de Cross Country

17:55 "Partimos un nuevo Campeonato del Mundo en Abu Dhabi y de nuevo voy con el número 1 en la moto, lo que me tiene muy motivado", señaló Quintanilla.

La Copa del Mundo de Cross Country 2018 comenzó este sábado con el Rally de Abu Dhabi y un prólogo de exhibición en el Circuito Yas Marina, donde el chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna) fue el encargado de abrir los fuegos.

Por decisión más del jurado de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) que de los organizadores del llamado 'Desafío del Desierto', los tiempos del paso por el asfalto donde se disputa la F1 y el MotoGP no fueron considerados para definir el orden de largada de la primera etapa.

La primera especial tendrá mañana 368 kilómetros, con partida en Yas Marina y llegada en Hameem Road.

"Partimos un nuevo Campeonato del Mundo en Abu Dhabi y de nuevo voy con el número 1 en la moto, lo que me tiene muy motivado. Hicimos un prólogo de exhibición por la el Circuito Yas Marina, con tiempos que no cuentan para el orden de la primera etapa y mañana saldremos como terminamos el Mundial el año pasado. Tendré que ir adelante, sabemos que no es bueno abrir pista en el desierto, pero es lo que toca y trataré de navegar lo mejor posible", comentó Quintanilla.

RALLY ABU DHABI

ORDEN DE LARGADA ETAPA 1

1° Pablo Quintanilla/CHI/Husqvarna

2° Kevin Benavides/ARG/Honda/

3° Matthias Walkner/AUT/KTM

4° Paulo Goncalves/POR/Honda

5° Sam Sunderland/GBR/KTM

10° Ricky Brabec/USA/Honda

11° Michael Metge/FRA/Honda

12° José I. Cornejo/CHI/Honda

14° Toby Price/AUS/KTM/