Chile Sub 20 ganó cuadrangular internacional en Paraguay

20:59 La selección nacional ganó el cuadrangular ‘Sport For Tomorrow’, tras superar 1-0 a Venezuela.

La selección chilena sub 20 se quedó este domingo con el título del cuadrangular internacional amistoso ‘Sport For Tomorrow’, de la categoría sub 21, tras superar en la última fecha por la cuenta mínima a Venezuela.

El combinado que dirige Héctor Robles finalizó el certamen que se desarrolló en suelo paraguayo en calidad de invicto al derrotar a Japón por 2-0 en la primera jornada y luego venció por penales al anfitrión, luego de un empate 1-1 en el tiempo reglamentario.

En la presente jornada, la ‘Rojita’ se impuso en el Estadio ‘Defensores del Chaco’ de Asunción gracias a la solitaria anotación de Matías Leiva, de los registros de Everton de Viña del Mar, a los 49 minutos de juego.

Consignar que la ‘Vinotinto’, subcampeón del mundo en la categoría Sub 20, jugó desde el minuto 32 con un hombre menos en el terreno por la expulsión del delantero Ronaldo Chacón.

Chile formó en la presente jornada con Luis Ureta; Ignacio Tapia, Tomás Alarcón, Nicolás Fernández, Alex Ibacache; Ignacio Saavedra, Víctor Méndez, Ariel Uribe, Marcelo Allende; César Franco Lobos y Matías Leiva. En el complemento ingresaron Antonio Díaz, Matías Sepúlveda, Nicolás Guerra y David Henríquez, tomando el lugar de Méndez, Allende, Lobos y Leiva.