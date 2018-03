Esteban Paredes: "Por lo que he visto, la U tiene más plantel que Colo Colo"

Esteban Paredes, delantero y capitán de Colo Colo, comentó lo que han sido las primeras fechas del Campeonato Nacional, destacando el arranque de Universidad de Chile y apuntando a la obligación de vencer al líder Universidad Católica, y aclaró que ve como su gran objetivo el avanzar a octavos de final de la Copa Libertadores.

De entrada, el ‘7’ del elenco popular dedicó positivos conceptos para el archirrival del ‘Cacique’. "Por lo que he visto, la ‘U’ tiene más plantel. No sé si juega mejor que nosotros, pero si tiene más plantel y lo ha demostrado. Lo mostró en la Copa y el fin de semana pasado con Everton. Pero esto se ve al final y todavía quedan muchos partidos por delante. Esperamos llegar a ser mejor plantel que la ‘U’, a eso aspiramos", declaró.

Respecto al rendimiento actual del vigente campeón del fútbol chileno, el artillero indicó en diálogo con La Tercera que "no estamos ni muy bien, ni tampoco estamos muy mal. Estamos en un intermedio, encontrando la forma y la manera de poder alcanzar lo que quiere Pablo (Guede) y el cuerpo técnico".

Los próximos desafíos de Colo Colo serán el 31 de marzo con la UC, por la séptima fecha del Campeonato Nacional, y el 5 de abril con Delfín de Ecuador, por el Grupo B de la Copa Libertadores, ambos en el Estadio Monumental.

"Hay que dar un golpe importante, porque vienen duelos complicados. Viene la Católica, de la que estamos a ocho puntos, y tenemos que ganar sí o sí en nuestro estadio. Y la Libertadores con Delfín, un duelo a muerte que tenemos que ganar sí o sí también", expresó.

Consultado, en tanto, por el gran objetivo a corto plazo en el plano personal, Paredes señaló que "hoy me obsesiona pasar a octavos de final de la Copa Libertadores". El ariete no quiere aventurarse aún en lo que respecta al torneo nacional, ya que queda mucho camino por recorrer: "íbamos siete puntos abajo el campeonato pasado, que era corto, y pudimos salir campeones. Así que no es nada del otro mundo".

Por otro lado, el ex Santiago Morning reconoció que tiene entre ceja y ceja el convertirse en el también goleador histórico del fútbol chileno, superando el récord de 215 goles de Francisco ‘Chamaco’ Valdés.

"Lo pienso en la semana, me quedan dos años, quiero ser el goleador histórico, pero también tengo que ir de a poco. Es complicado, porque se forma cierta presión. No es tan fácil llegar a la meta. Hay que lograrlo con trabajo y dedicación", apuntó.