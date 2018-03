Argentina, Uruguay y Paraguay dieron a conocer en Madrid su candidatura al mundial de 2030

Representantes de Argentina, Uruguay y Paraguay han presentado este lunes en Madrid la candidatura conjunta de los tres países para albergar el Mundial de fútbol 2030, un "sueño muy justificado" teniendo en cuenta que se cumplirá el centenario de Uruguay 1930, el primer Mundial de la historia que acabó con victoria del equipo anfitrión sobre Argentina en la final.

"Esta candidatura es un sueño muy justificado de tres países muy representativos de Sudamérica que tienen el pedigrí necesario para poder llevarlo adelante. Es un Mundial muy emblemático y que significa mucho porque se cumple el centenario del Mundial 1930", explicó el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, en el acto celebrado en la embajada argentina en Madrid.

El mandatario destacó que el proyecto une a tres países donde "se mama fútbol y se transpira fútbol", como atestigua el palmarés histórico que tienen entre las tres: cuatro títulos mundiales y 31 coronas de la Copa América.

En la presentación también comparecieron los embajadores en España de Argentina, Paraguay y Uruguay, así como los ministros argentinos de Turismo y de Deportes y Fernando Marín como representante del presidente argentino, Mauricio Macri, y entre el Gobierno del país y la AFA en esta candidatura.

Para difundir esta candidatura, que nació oficialmente el pasado mes de noviembre y que cuenta con el lema 'Juntos 2030', Tapia reconoció que "los ídolos mundiales son grandes comunicadores, sobre todo para los más pequeños". "Tener a Messi como transmisor es lo máximo que podemos anhelar. Él y Luis Suárez ya han tenido la camiseta del 2030 en las eliminatorias y jugadores como ellos van a ser los embajadores del fútbol mundial, como ya son", dijo.

Por su parte, Marín explicó que Argentina correría con la mayor parte del peso organizador y que, a falta de decidir oficialmente las sedes, sí avanzó que el proyecto pasa por jugar en ocho estadios argentinos, dos uruguayos y dos paraguayos.

"¿Qué pasa al día siguiente de la fiesta? Donde más vamos a trabajar, la columna de vertebral es el legado, que debe estar estipulado en la infraestructura, en lo social, en lo deportivo y en lo político. Al día siguiente de la fiesta, sea quien sea campeón, estos países tienen que sentirse orgullosos de haber sido sede. En eso es en lo que más vamos a trabajar", prometió.

A un día de que se celebre el amistoso entre España y Argentina en el Wanda Metropolitano, el secretario de Deportes de Argentina y ex futbolista de Boca Juniors, Carlos Mac Allister, reconoció que "uno de los motivos de esta presencia en Madrid es hablar con los jugadores para que ayuden a difundir esta candidatura".

"Pero, como ex futbolista, quiero desligar completamente a los futbolistas de una idea política y quiero emparentarles con la idea de toda una nación para organizar un Mundial. Lo resalto porque en 2030 muchos de nosotros no estaremos en la organización y los futbolistas ya no serán futbolistas en ese momento porque faltan 12 años", destacó.

Dentro de estas iniciativas para promocionar la candidatura sudamericana, el capitán del equipo argentino, Leo Messi, lucirá el lema 'Juntos 2030' en su brazalete durante el encuentro amistoso contra España de este martes.

Además, los representantes de la candidatura han programado diversos encuentros con autoridades españolas entre los que se encuentran el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, o los presidentes de la RFEF, Real Madrid y Atlético de Madrid, Juan Luis Larrea, Florentino Pérez y Enrique Cerezo, respectivamente, para recabar apoyos.