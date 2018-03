Zaldivia y clásico con la UC: "Somos un equipo que de local se hace respetar"

Matías Zaldivia, defensor de Colo Colo, anticipó lo que será este sábado el clásico frente al líder Universidad Católica, por la séptima fecha del Campeonato Nacional 2018, esperando romper la campaña perfecta de los cruzados para acortar distancias en la tabla.

El campeón vigente del balompié nacional se ubica en el quinto lugar de la clasificación con 10 puntos, a ocho del cuadro que dirige Beñat San José. Por esta razón, el zaguero argentino afirmó que es una obligación sumar de a tres en Pedrero para no perderle pisada a la UC.

"Estamos muy bien, trabajando de manera excelente. Estamos cien por ciento enfocados en Católica. Siendo locales y con nuestra gente somos un equipo que se hace respetar. Ellos alcanzaron un equilibrio defensivo importante y trabajamos para poder sacar ventaja", expresó Zaldivia en rueda de prensa.

"No es un partido crucial a mi parecer, pero no pensamos en perder. Tendremos que tomar todas las precauciones para que no se alargue la diferencia. Once puntos es mucho aunque sea un torneo largo. Esperamos comenzar a acortar está diferencia este fin de semana", agregó.

En la misma línea, el oriundo de San Isidro aclaró que "sabemos que tanto a la gente como a nosotros les importa la Copa Libertadores, pero no podemos dejar de lado el torneo nacional, vamos a pelear todo".

Además, el ex Chacarita Juniors y Arsenal de Sarandí aseguró respetar el buen presente del elenco de la franja al asegurar que "soy de los que piensa que siempre el que va primero es el mejor equipo o el más regular".

Consultado, en tanto, por la sanción que le impedirá a Pablo Guede estar en el banco ante el puntero del torneo, el jugador de 27 años dijo que "claro que es importante que Pablo no esté, pero todo su cuerpo técnico está capacitado para sacar la tarea adelante".

Por último, Zaldivia lamentó la nueva lesión que sufrió el joven volante Jorge Araya (corte de ligamento cruzado). "Nos dolió mucho, en particular a mí, la lesión de Jorgito. Esperemos que se pueda recuperar pronto y vuelva más fuerte que nunca", sentenció.