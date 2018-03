Alexis almuerza solo en el Manchester United, pero no es por algo malo

Según consigna el medio Emol se habría generado una preocupación la última semana entorno a la nueva vida de Alexis Sánchez en el Manchester United.

Algunos medios ingleses habrían reportado que el fútbolista nacional "come solo en el casino, lejos de sus compañeros. Se ve infeliz".

Pero el motivo no tiene nada que ver con nada trágico, sino todo lo contrario. Acorde a lo que dijo una fuente cercana al club al medio Daily Star Sunday, Alexis "Hace siempre 30 minutos más de entrenamiento practicando los tiros libres y pateando después de que el entrenamiento ha finalizado", y por lo mismo "cuando Alexis ya se ha duchado y cambiado ropa, la mayoría de sus compañeros ya terminó de comer y se han ido".

Ante los rumores el mismo jugador salió a explicar el tema, y señaló que "como soy autoexigente me esperaba algo mejor. El United es duro. Cambiarme de equipo ha sido muy brusco, han pasado muchas cosas en mi vida que son difíciles. Primera vez que me cambio en enero en un equipo. Quedamos fuera del mundial, me lesioné, no fui a otro equipo. Pero bueno, ahora estoy en uno de los más grandes del mundo".