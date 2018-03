Johnny Herrera: "El grupo está comprometido por el nuevo proceso"

El arquero nacional Johnny Herrera destacó este martes el trabajo realizado por la ‘Roja’ en el arranque del proceso de Reinaldo Rueda, que en suelo europeo sumó una victoria y un empate ante rivales que dirán presente en junio próximo en la Copa del Mundo de Rusia.

En el inicio de la era del estratega colombiano, el bicampeón de América venció el pasado sábado por 2-1 a Suecia, en Estocolmo, y hoy igualó sin goles ante Dinamarca en Aalborg, duelo donde el golero de la ‘U’ fue una de las figuras.

“El saldo es positivo, siempre terminar con el arco en cero es hacer la pega. Costó jugar en una cancha difícil, ahora, en verdad, era como la cancha de Osorno en pleno invierno. Hicimos un buen partido, llegamos en gran cantidad al arco contrario y la figura del partido fue el arquero de ellos", expresó el experimentado meta.

Luego, Herrera destacó el ambiente existente en el combinado. "Hay una mancomunión tremenda, el grupo está comprometido por el nuevo proceso y estoy feliz por el grupo, por Chile y porque le hicimos partido a dos selecciones que van al Mundial. También hay un dejo de tristeza porque no vamos y regalamos tanto", dijo.

"Hay gente que ha sumado, hay excelentes jugadores y si se puede sumar a Gonzalo (Jara), que da una salida distinta, podemos estar bien. Con jugadores como Roco y Maripán, ante delanteros de metro 90, se les saca provecho", añadió.

Para terminar, el oriundo de Angol reafirmó su compromiso con el ‘Equipo de Todos’. "A mí cuando el ‘profe’ Sampaoli me hace retornar a la Selección, le dije que cuando me necesitara me iba a tener con las pilas puestas. Yo sabía que estaba el titular y que era el capitán, pero siempre estuve dispuesto. A la hora de entrar a la cancha hay que defender al país, así de simple", sentenció.