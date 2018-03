España subió en las apuestas para Rusia 2018 tras la paliza a Argentina

Las selecciones de Brasil y de España han subido su cotización para ser consideradas favoritas en el Mundial de Rusia, que comienza en junio, junto a una Alemania que sigue también entre las candidatas, mientras que otras como Francia, Argentina o Portugal han dejado alguna duda.

A falta de menos de dos meses del inicio de la Copa del Mundo y tras la disputa del último parón internacional, parece que hay tres combinados que llegan en mejor forma para pelear por levantar el título, encabezadas por la 'canarinha' y por el campeón del mundo en 2010, en una gran racha de forma y juego.

España, campeona del mundo en Sudáfrica hace ocho años, vuelve a posicionarse entre las serias candidatas gracias a la revitalización futbolística que se produjo tras el final de la etapa de Vicente del Bosque, discreta tanto en el Mundial de Brasil como en la Eurocopa de Francia, y el inicio de la de Julen Lopetegui.

El técnico guipuzcoano ha conseguido, de momento, dar con la tecla y ha provocado que haya aumentado la confianza en la triple campeona de Europa para codearse con las mejores del mundo, avalada de nuevo por el estilo con el que dominó el panorama futbolístico de 2008 a 2012 y rejuvenecido por nuevos talentos.

Una fase de clasificación impoluta, donde superó a una Italia que le había eliminado en la Eurocopa de 2016 y a la que goleó en Madrid (3-0), y lo ofrecido en los dos últimos amistosos ante Alemania (1-1), actual campeona del mundo, y Argentina (6-1), subcampeona, aunque sin Lionel Messi, han disparado la euforia en un equipo que lleva 18 partidos sin perder.

Brasil, por su parte, encadena ocho partidos consecutivos sin perder y en total sólo ha encajado una derrota en los últimos 18, en un amistoso ante Argentina en Melbourne. Antes de esa derrota con la albiceleste, la 'canarinha' llevaba nueve victorias seguidas tras la llegada al banquillo de Adenor Leonardo Bacchi, 'Tite'.

El técnico sustituyó a un Carlos Dunga que apenas había mejorado a una selección desde la debacle de 'su' Mundial y, alrededor de Neymar, ha construido un equipo que vuelve a apostar por el 'jogo bonito' que la caracterizó anteriormente. En busca de su sexta estrella, este martes se tomó una pequeña revancha del famoso 1-7 del Minerao al ganar 0-1 en Berlín a Alemania sin el concurso de su estrella, actualmente lesionado y de cuyo estado físico penden que sus opciones sean aún mayores.

Pese a esta derrota, la actual campeona del mundo se plantará como el rival a batir en Rusia, no sólo por ser el defensor de la Copa Jules Rimet, sino porque su estado de forma también lo demuestra. Y es que antes de caer en la capital ante los brasileños, los de Joachim Löw acumulaban 22 partidos sin perder.

El técnico habrá tomado buena nota de los dos amistosos ante España y Brasil para retocar las cosas que puedan fallar en una maquinaria bien engrasada, con futbolistas campeones del mundo en plenitud y nuevos valores que ya han demostrado su calidad. De todos modos, en sus últimos cuatro amistoso ante cuatro potencias (Inglaterra, Francia, España y Brasil) no fue capaz de ganar.

PORTUGAL Y ARGENTINA, PENDIENTES DE SUS ESTRELLAS

Francia no quiere perder su candidatura, aunque haya dejado alguna duda en sus últimos amistosos, sobre todo el del pasado viernes en París donde fue sorprendida por Colombia (2-3). Recuperó su mejor juego ante Rusia (1-3) y la calidad de su equipo, liderado por Griezmann y la juventud de Mbappé, le hace aspirar a dar un salto más tras el subcampeoanto continental.

Deseosa de entrar en las apuestas está Inglaterra, que ha cogido impulso con la llegada de Gareth Southgate, pero a la que los grandes torneos se le atragantan bastante. Firme defensivamente y a la espera de recuperar a Harry Kane, estuvo cerca de ganar a España y en noviembre sacó dos positivos empates ante Alemania (0-0) y Brasil (0-0), mientras que en esta ventana, pudo con una Holanda en busca de su identidad perdida (0-1) y empató de nuevo en Wembley ante Italia (1-1).

Peor le están yendo las cosas a la Portugal de Cristiano Ronaldo. Pese a los goles del madridista, la actual campeona de Europa no está ofreciendo demasiada solidez y en los últimos amistosos ha empatado con los Estados Unidos, ha sufrido para ganar a Egipto y fue arrollada, con muchos suplentes, por Holanda el lunes (0-3).

Finalmente, está Argentina, repleta de dudas y acechada por nuevas críticas tras el 6-1 que le endosó este martes la selección española, aunque bien es cierto que, además de la vital ausencia de Leo Messi, Jorge Sampaoli no pudo contar con Ángel di María, el 'Kun' Agüero o el no convocado Paulo Dybala. El ex seleccionador de Chile tiene mucho trabajo por delante para que la albiceleste, de la que siempre se espera lo mejor por contar con el '10' azulgrana, llegue dispuesta a repetir final.