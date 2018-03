Cristián Álvarez y duelo con Colo Colo: "Será difícil, pero hay mucha confianza"

Cristián Álvarez, lateral de Universidad Católica, indicó este miércoles que el cuadro cruzado llega “con confianza” al clásico con Colo Colo, en el duelo más atractivo de la séptima fecha del Campeonato Nacional 2018, y aseguró no tener claro si será de la partida ante el ‘Cacique’ en el Monumental.

El elenco que dirige Beñat San José llega al pleito en Pedrero como líder exclusivo y con campaña perfecta, con 18 unidades. Los albos, en tanto, están necesitados de sumar al estar en la quinta plaza con 10 puntos.

De cara al choque con el campeón vigente del balompié nacional, el ‘Huaso’ declaró en rueda de prensa que “es un partido muy difícil, es un clásico, es un partido lindo. Nosotros venimos bien, con mucha confianza, somos un equipo que ha demostrado a lo largo de estos seis partidos su buena forma de encarar los partidos. Ahora tenemos la prueba complicada de ir a jugar al Monumental, pero nosotros sabemos lo que hacemos y lo que queremos”.

Consultado por si será de la partida ante los pupilos de Pablo Guede, el curicano reveló que “aún no sé si me toca jugar, eso lo define el técnico durante estos días. Si ingreso, sería muy lindo y bueno para mí. Estoy esperando mi momento, además, a los clásicos no les tengo miedo para nada, de hecho, me motivan mucho más”.

“Con Raimundo (Rebolledo) estamos disputando el puesto y quién puede jugar este sábado. En realidad, siempre la decisión final será del técnico. Estos son duelos que hacen por la posición. Ahí tendrá que decidir Beñat, quien está mejor capacitado para el clásico”, agregó.

Además, el jugador de 38 años espera que en Macul la UC esté “a la altura, ya que siempre es complicado ir al Monumental. Sabemos que será duro y que habrán momentos complicados, pero el equipo está bien equilibrado, hay mucha experiencia en el plantel y esto me gusta bastante”.

Respecto a si existe presión para Católica sacar un buen resultado desde el reducto albo, Álvarez dijo que “ambos tenemos la presión ganar y hacer las cosas bien. Esperamos que sea un clásico muy bien jugado, donde no haya problemas. Por otro lado, estos son partidos muy tácticos, lo que están bien parados en la cancha y los que generan buenas acciones, ganan los clásicos”.