Soteldo: "Hoyos me dice que tengo características de Messi"

El mediocampista venezolano Yeferson Soteldo habló de su presente en la Universidad de Chile, y comentó sobre la alta estima que le tiene el entrenador argentino Ángel Guilliermo Hoyos, quien nuevamente recurrió a sus particulares comparaciones para alabarlo.

En conversación con CDF , el volante reconoció que aún no ha mostrado lo mejor de su fútbol en el cuadro azul. "Creo que todo pasa por la confianza. Porque yo trato de hacer lo que hago, pero creo que hay poca confianza", expresó.

Pese a esto, el jugador afirmó que "poco a poco voy agarrando eso. Pero en lo físico y en lo colectivo lo estoy dando todo. Sé que si no hago mi juego, tengo que ayudar al equipo".

Sobre su director técnico Soteldo expresó que también lo ha comparado con algunas de las figuras del Barcelona, especialmente con el mediocampista trasandino Lionel Messi.

"Él es muy amigo de Messi, siempre me dice que tengo estas características. Siempre trata de enseñarme cosas, como él también guió al 'Enano', expresó.

Tras esto, el jugador universitario afirmó que "cuando me habla siempre lo escucho, porque si él pudo ayudar a un jugador como Messi, el mejor del mundo, me puedo ver en ese espejo y dejarme llevar para que me haga un mejor jugador y una mejor persona, que es lo más importante".