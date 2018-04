Entrenador renuncia frente a las cámaras del CDF

Después de perder por 2-1 ante Unión San Felipe, el técnico de Deportes Melipilla fue consultado por las cámaras de CDF, que transmitía ese partido de Primera B.

Desde un principio se le vió abrumado por un resultado que afectaba aún más la alicaída carrera de Melipilla en la segunda división del fútbol chileno, pero difícilmente el público esperaba encontrarse con una rencuncia en vivo y en directo.

"Bueno yo estoy muy triste, lo que te dije fuera de cámara, que me voy a alejar de la dirección técnica por lo menos un tiempo. No sé cual será la decisión que tomaran la gente que dirige los destinos del club, en lo particular yo necesito descansar".

Y después se lanzó con todo contra el árbitro de la polémica llave ante Vallenar, diciendo que "A mi me destruyó la carrera Gamboa, definitivamente, yo siempre he sido muy considerado en los conceptos que he dicho, pero definitivamente no, me destruyo".

