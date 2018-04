Hoyos y duelo con Racing: "Será un partido vibrante"

El entrenador de Universidad de Chile, Angel Guillermo Hoyos, se refirió en la presente jornada al importante desafío de este martes con Racing Club, por la segunda jornada del Grupo E de la Copa Libertadores, anticipando un “partido intenso” entre dos equipos con “grandes planteles”.

A la hora de ser consultado al partido de mañana en el Estadio Nacional, el estratega de origen argentino declaró en rueda de prensa que "es un partido hermoso de jugar, participar y estar; sé que hay una expectativa muy importante, jugamos ante un gran equipo que viene ganando muchos partidos y jugando un fútbol importante, que hace que realmente nos enfrentemos ante un rival de unos niveles importantes".

"Tenemos esa ilusión y realmente será un partido vibrante con mucho entusiasmo, valentía de los dos equipos y tratando de cada uno llevarse el triunfo, porque eso es realmente una competencia maravillosa como es la Copa Libertadores", complementó.

Además, el otrora seleccionador de Bolivia aclaró que tanto Racing como el elenco colegial llegan a este encuentro en igualdad de condiciones. “Ellos tienen grandes jugadores que realmente son de selección, también la ‘U’ los tiene, y en esa paridad de equipos uno es grande en Argentina y el otro es grande en Chile, hay una paridad importante por donde lo mires, los 90 minutos serán muy intensos", dijo.

"Tenemos que ser realistas, no podemos asegurar el triunfo porque esto no es así, pero sí que será un partido muy intenso de dos grandes equipos formados por grandes planteles y jugadores. Uno quiere ganar porque el ADN de uno es ganar, el ADN competitivo es ganar. Todos nosotros estamos en esta profesión para eso", añadió.

Respecto a si Gonzalo Jara y Lorenzo Reyes serán de la partida ante la ‘Academia’, luego de perderse por suspensión el debut copero con Vasco da Gama, Hoyos se limitó a decir que "los que entran y los que salen son importantes para el colectivo. Personalmente, estoy muy tranquilo con el plantel en general, por eso no hablo de individual, hay jugadores que por diferentes situaciones no pueden jugar y el equipo no se tiene que resentir, eso habla de un mérito colectivo".