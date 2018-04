Heynckes y el estado de Vidal: "Espero tenerlo disponible en Sevilla"

El entrenador del Bayern Munich, Jupp Heynckes, se refirió en la presente jornada al estado de forma del mediocampista chileno Arturo Vidal de cara al encuentro ante el Sevilla FC, por la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, afirmando que "espero tenerlo disponible" para el duelo en suelo español.

"Vidal es un jugador muy importante para nosotros y su problema parece estar disminuyendo porque entrenó muy bien el domingo y, en principio, espero tenerlo disponible para este partido", expresó el estratega del cuadro bávaro en rueda de prensa.

Recordar que el formado en Colo Colo y ex Juventus no jugó el fin de semana en la goleada sobre el Dortmund, por la Bundesliga, al presentar una contusión en el muslo.

Además, Heynckes declaró que su equipo tiene un respeto "máximo" por el Sevilla de cara al encuentro de mañana y aseguró que será un cruce "difícil" y que no piensa en un resultado "concreto", sólo en la "victoria".

"Tenemos máximo respeto por el Sevilla, es un equipo que juega bien y tiene un gran talento futbolístico. Ha sido muy exitoso en los últimos años y tiene ahora un equipo agresivo, que corre, que cree y que juega bien al fútbol. Es un rival difícil, un rival 'top'", afirmó Heynckes este lunes en sala de prensa.

El veterano preparador recordó que dijo "tras el sorteo" que era "un cruce difícil". "No es muy conocido, pero el Sevilla es un gran equipo", insistió, dejando claro su ambición en la ida. "Quiero la victoria, no un resultado concreto. Un 0-0 es un resultado peligroso para la vuelta. Ya lo vimos ante el Manchester United", advirtió tras el empate sin goles ante los 'red devils' que luego no le valió de nada a estos.

El técnico germano destacó que el de este martes será un ambiente especial, algo que le motiva. "El rival es atractivo, viviremos una atmósfera estupenda. La gente lo dará todo y eso es un gran reto para nosotros. Hemos tenido partidos de ese tipo y eso es un plus para nosotros, no nos asustará. En 1973 jugué contra el Liverpool y el ambiente allí fue fantástico y este martes se verá algo igual. Es algo que a todos los jugadores gusta vivir", añadió.

Pese a la buena actuación del conjunto alemán en las últimas temporadas, el técnico germano apuntó que sólo importa el choque de este martes. "En 2012, el Bayern se enfrentó al Real Madrid y ganó el Bayern. La temporada siguiente, con el debido respeto al Barcelona, que ha jugado el mejor fútbol de la historia europea recientemente, le ganamos 4-0 en casa y 0-3 en el Camp Nou. Eso simplemente muestra que cada año es diferente y la estadística de las últimas cuatro temporadas es irrelevante para este partido", comentó.

Además, alabó el buen momento de James Rodríguez. "Cuando yo llegué al Bayern en octubre el chico no estaba físicamente muy bien. Poco a poco fue mejorando y ahora tiene mucha confianza en mí y su rendimiento y su físico mejoraron", indicó.

"Ahora es un jugador diferente y tiene que tener la confianza del míster y también tiene que adaptarse al grupo. James se siente muy bien en Múnich y en el Bayern. El año que viene va a seguir y después el Bayern tiene que tomar una decisión", concluyó en referencia a su posible compra.