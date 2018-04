El Bayern de Vidal se enfrenta al Sevilla en los cuartos de final de la Champions League

Tras cuatro años seguidos cayendo ante equipos españoles en la Champions League, el Bayern Múnich, donde milita Arturo Vidal, quiere poner fin a esa racha negra ante un Sevilla que afronta los cuartos de final con la ilusión disparada.

Será una eliminatoria entre un gigante, el Bayern, cinco veces campeón de Europa, y un equipo que ya ha hecho más de lo que muchos esperaban. Cualquier logro más será un regalo para un club que sólo pisó una vez los cuartos de final de la máxima competición europea, hace exactamente 60 años.

El Bayern, en cambio, es un habitual en las últimas rondas y disputará sus séptimos cuartos de final de manera consecutiva. Pero nada de eso cuenta cuando arranque la eliminatoria en el Ramón Sánchez Pizjuán, un estadio acostumbrado no obstante a grandes noches europeas: el Sevilla ganó tres de las últimas cuatro ediciones de la Liga Europa. "Desde el principio dijimos que no fue un sorteo sencillo. Sabemos lo que son capaces de hacer y por eso el equipo va allá concentrado", dijo en la previa el jefe de la junta directiva del Bayern, Karl-Heinz Rummenigge. "No podemos subestimar al Sevilla. Va a ser una eliminatoria muy difícil y vamos a necesitar dos buenos partidos mañana (hoy) y la próxima semana para poder avanzar a semifinales".

Bayern y Sevilla nunca se han enfrentado, pero los últimos recuerdos que tienen los alemanes de España no son precisamente halagüeños. En 2014 y 2017 cayó ante el Real Madrid, mientras que en 2015 se despidió ante el Atlético de Madrid y en 2016 con el Barcelona. Además, sus últimas cinco visitas a estadios españoles se saldaron con derrotas.

La última victoria del Bayern en suelo español fue precisamente con Jupp Heynckes en el banquillo, aquel 3-0 en el Camp Nou en las semifinales de 2013. El técnico interrumpió este año su jubilación para llegar al rescate del Bayern tras el despido de Carlo Ancelotti. Desde entonces, el equipo es una máquina perfectamente engrasada. El Bayern llega como el gran favorito a la eliminatoria. Con la Bundesliga en el bolsillo tras aplastar el sábado 6-0 al Borussia Dortmund y en las semifinales de Copa, el equipo de Jupp Hyenckes quiere dar otro paso hacia el triplete. "Ahora empiezan las semanas para las que uno se ha estado preparando todo el año. En abril se juega todo", declaró el capitán del Bayern, Thomas Müller. "Cómo sigamos avanzando a mí me es igual, sinceramente, pero espero que por lo menos mañana (hoy) metamos un gol".

Heynckes podrá contar con todos sus hombres, salvo el portero Manuel Neuer, que lleva meses lesionado, y Kingsley Coman. De vuelta estará el centrocampista Arturo Vidal, ya recuperado de una molestia muscular. El Sevilla llega a la cita con una baja sensible: el argentino Ever Banega, timonel del mediocampo, se perderá el duelo de ida al cumplir sanción por acumulación de tarjetas amarillas, por lo que el técnico Vincenzo Montella deberá encontrar un sustituto para acompañar al francés Steven N'Zonzi. La buena noticia para el entrenador italiano está en el regreso al equipo de Pablo Sarabia, una de sus grandes bazas ofensivas en esta temporada y que se perdió por sanción el duelo del sábado ante el Barcelona, un 2-2 que llenó de ilusión al Sevilla.

Montella cuenta de nuevo con él para liderar los ataques desde el costado derecho, por lo que su ingreso podría dejar afuera de nuevo al veterano Jesús Navas. Precisamente después de su gran actuación ante los catalanes se espera que el colombiano Luis Muriel sea de nuevo la punta de lanza del equipo, quedando en el banco como posible revulsivo el francés Ben Yedder, el héroe de Old Trafford con dos goles al Manchester United que le dieron al Sevilla su histórica clasificación a cuartos. "Ya lo hemos hecho historia, pero no estamos satisfechos con esto", señaló Montella. "Nos vamos a jugar todas las oportunidades que tengamos hasta el final. Lo haremos juntos, equipo y aficionados, como siempre. La Champions es muy diferente a la Europa League, la ciudad está preparada para esto".