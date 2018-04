Magdalena Grant y transmisión de la Copa América Femenina: "Es positivo que por fin se predique y practique"

La periodista Magdalena Grant se refirió en conversación con La Segunda al panel femenino que integrará para la transmisión de la Copa América Femenina que comienza a disputarse mañana en la región de Coquimbo.

Grant se sumará en la segunda fase y además de ella estarán la arquera Romina Parraguirre y la periodista Javiera Naranjo, junto al periodista Fernando Agustín Tapia y al relator Marcelo González.

La periodista planteó que "es positivo que por fin se predique y practique: no sólo que se transmita un torneo de mujeres; que además la mayoría del equipo sea femenino".

"Vamos mejorando, pero las diferencias se siguen viendo, desde los sueldos haciendo la misma pega, hasta las oportunidades teniendo las mismas capacidades. Se ha ido mejorando lento, pero seguro y esta Copa América va a ser un paso grande" dijo la profesional.

Grant sin embargo advirtió que "no me gusta la palabra feminismo, porque se trata de buscar la igualdad. Las mismas oportunidades para todos. Cada uno con sus pensamientos, pero algunas de repente se van en la volá. Y lo ideal es que esto no pase por géneros sino por méritos".