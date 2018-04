La U recibirá a Racing buscando el liderato de su grupo en Copa Libertadores

Universidad de Chile y Racing de Argentina, con tres puntos cada uno, se juegan el martes el liderato del Grupo 5 de la Copa Libertadores, que integran además Vasco da Gama y Cruzeiro, sin puntos.

Los azules alcanzaron a Universidad Católica en el liderato del torneo local y vienen de ganar de visita 1-0 a Vasco da Gama en Río de Janeiro, aunque están conscientes de que el martes Racing contará con su jugador estrella, el delantero de la selección argentina Lautaro Martínez --responsable de tres goles en el triunfo de 4-2 sobre Cruzeiro.

"Racing no es solo Lautaro Martínez, pero sin duda que es un jugador muy peligroso", indicó Rodrigo Echeverría, delantero de Universidad de Chile, a El Mercurio. "La fórmula para marcarlo me la guardo para que él no se entere".

Eduardo 'Chacho' Coudet, técnico de Racing, lamentó la derrota ante Belgrano por el torneo argentino, aunque destacó que el club llega en "buena forma" a la capital chilena.

"La exigencia es buena. Sabemos dónde estamos parados y tenemos que mejorar día a día", enfatizó.

Guillermo Hoyos, el timonel argentino de Universidad de Chile, destacó la importancia de Racing porque "marca una evolución en el fútbol argentino". Si bien reconoció que su rival cuenta con jugadores importantes, dejó en claro que "voy a muerte con lo nuestro, tengo una fe terrible, confianza en todo lo que tenemos".

Racing es un adversario "extremadamente difícil, por donde lo mires, pero sigo con la ilusión, con la fe de que realmente se puede", agregó.

Luciano Aued, volante de Universidad Católica que tuvo un paso por Racing, declaró que "la parte más débil de la Universidad e Chile está en el funcionamiento defensivo y estoy seguro de que Racing se lo va a hacer pagar".