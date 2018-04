Pablo Guede: "Delfín no es el más débil del grupo. Le hacen partidos a todos"

El entrenador de Colo Colo, Pablo Guede, anticipó lo que será este jueves el cruce con Delfín SC, por la tercera fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2018, descartando que el conjunto ecuatoriano sea el más débil de la zona y aclaró que el duelo está lejos de ser decisivo.

En rueda de prensa en el Monumental, el estratega de origen argentino se refirió de entrada al choque con un rival que también suma un punto en dos partidos, debido al empate con Bolívar como local y el duro traspié con Atlético Nacional en Colombia.

Consultado por si Delfín es el equipo más débil del Grupo B, Guede declaró que “no lo creo. Le hacen partidos a todos. Contra Bolívar y Nacional. A Bolívar le habrían podido ganar y contra Nacional los desarmó la expulsión. De fácil, nada. De que están un peldaño por debajo nuestro, nada. Ellos saben a lo que juegan y lo hacen muy bien”.

Por otro lado, el ex técnico de Palestino y San Lorenzo aseguró que el choque de mañana no definirá nada aún, por lo que negó que sea un partido clave. “Si ganamos tenemos cuatro, si empatamos, dos y si perdemos uno. No es definitorio. Es importantísimo, pero no definitorio. Quedarán nueve puntos en juego”, dijo.

En cuanto a alguna receta para marcar diferencias sobre los pupilos del uruguayo Guillermo Sanguinetti, el DT albo señaló que “en todos los partidos el remate de media distancia es una opción, pero creo que lo más importante va a ser la paciencia. Mover la pelota rápido. Ahí los espacios aparecen. Tiene que ser con mucha paciencia con la pelota y muy rápido las transiciones de ataque a defensa”.

“Cada vez que atacas rápido, la pelota vuelve rápido. Espacios pueden aparecer al toque cuatro o al toque 25. Viene un equipo a jugar de la manera que más nos complica a nosotros. No va a ser tan fácil”, complementó.

Por otro lado, Guede comentó el polémico penal de Branco Ampuero que terminó con el gol del triunfo del ‘Cacique’ sobre Universidad Católica, en el clásico disputado en el Estadio Monumental y válido por la séptima fecha del Campeonato Nacional.

“Tengo una teoría: fue penal o no fue penal. ¿Para vos qué fue? Me hubiera gustado que después del mismo penal que nos cobraron en Bolívar hubieran dicho que no fue penal. De ocho, el único que nos empataron fue con un penal ¿justo o injusto? No escuché a ninguno decir que el penal de Bolívar contra nosotros no era. Y que si no nos cobraban ese penal, ganábamos 1-0. A partir de ahí, no hablo más”, expresó.

Por último, frente a las dificultades de los equipos chilenos para ganar en la Copa Libertadores, Pablo Guede apuntó que "no creo que sea lo exterior sino que es la Copa. Tú ves a Alianza contra nosotros. Después ves a un equipo como Boca ir allá y empatar. Eso es la Copa. Cualquiera le puede ganar a cualquiera. No sé cómo explicarlo. Lo de afuera, la gente, hay que llevarlo a lo positivo. La ilusión de ellos es linda. Una presión extra, sí. Pero de ahí a que sea eso por qué no ganemos, no creo que sea así".