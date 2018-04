"Yo no planifico nada": la frase de Sampaoli que desató la polémica en Argentina

En Argentina mostraron su preocupación por una frase entregada por el entrenador se su selección, Jorge Sampaoli, la que llenó de dudas a los hinchas y a la prensa a pocos meses del Mundial de Rusia.

Algunos medios trasandinos recogieron polémicas frases del ex director técnico de Chile desde su libro "Mis latidos", donde habla de la planificación de su trabajo con sus equipos.

"Yo no planifico nada. Todo surge en mi cabeza cuando tiene que surgir. Brota naturalmente en el momento oportuno. Odio la planificación. Si planifico, me pongo en el lugar de un oficinista", afirmó el casildense en su texto.

Sampaoli agregó que "el fútbol no se estudia; se siente y se vive. Parto desde ahí. Yo soy de la calle; negar eso es imposible. Es raro que me hayan puesto la etiqueta de planificador. No sé a qué obedece".

Los dichos generaron cuestionamientos, sobre todo después del desastroso rendimiento mostrado por la albiceleste en su último partido amistoso, donde perdió 6-1 ante España en Madrid.