Chino Ríos y serie ante Argentina: "Nos toca romperle el culo ahora en tenis"

12:57 El viernes se inicia el enfrentamiento por Copa Davis y el ex tenista envió su apoyo al equipo por redes sociales.

El ex tenista Marcelo Ríos, comentó en su cuenta de Twitter la serie ante Argentina por Copa Davis, que se iniciará este viernes con el encuentro entre Nicolas Jarry y Nicolas Kicker.

El encuentro se disputará en Buenos Aires y Ríos lamentó no estar presente. "A pesar de no poder estar ahí que me muero de ganas, les deseo lo mejor al equipo de Copa Davis".

"Nos toca romperle el culo ahora en tenis. Vamos equipo, suerte" fue la arenga del ex tenista.