Soteldo: "Le deseamos lo mejor a Colo Colo. Si ganan, es bueno para el país, para el fútbol chileno"

Yeferson Soteldo, mediocampista de Universidad de Chile, reconoció en la presente jornada que el cruce internacional del martes con Racing Club le sirvió para tomar más confianza en el terreno de juego y le deseo la mejor de las suertes a Colo Colo en su duelo de esta tarde ante Delfín SC por la Copa Libertadores 2018.

Consultado por su accionar ante la ‘Academia’, en el empate 1-1 en el Estadio Nacional por el Grupo E de la Libertadores, el joven volante declaró en rueda de prensa que “pude tener la posibilidad de encarar. El ‘uno contra uno’ sé que lo voy a ganar. Ahora gané confianza”.

“Acá me puedo entender con cualquiera. Tengo que buscar con eso, asociarme con mis compañeros. Vengo haciendo buenos partidos. El de Racing me gustó mucho. Tengo que tratar de mantenerla o mejorarla, porque sé que puedo dar mucho más”, agregó.

Por otro lado, el jugador de 20 años se refirió brevemente a lo que será el superclásico del 15 de abril con los albos en Ñuñoa, por la novena fecha. “Un clásico es un clásico. Hay esa admiración por jugar el clásico, pero ahora metidos en Curicó (Unido). El profe (Hotos) decide. Nosotros estaremos a disposición. El clásico viene después. Estamos pensando en Curicó”, dijo.

Además, el seleccionado venezolano espera que el ‘archirrival’ tenga un buen desempeño hoy ante Delfín de Ecuador por la tercera fecha del Grupo B de la Copa Libertadores, en pleito a jugarse en el Monumental.

“Le deseamos lo mejor a Colo Colo. Si ellos ganan, es bueno para el país. Bueno para el fútbol chileno”, expresó.

Por último, Soteldo comentó la visita que recibió de parte del seleccionador ‘vinotinto’, Rafael Dudamel. “Me vino a dar apoyo. Él confía en mí y que voy a rendir bien acá. Su visita me sirvió muchísimo. El último partido me trajo confianza, me atreví a encarar y eso es importante para el funcionamiento del equipo”, sentenció.