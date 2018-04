Claudio Bravo: "Si la forma de expresar mis ideas no cayó bien, entiendo la molestia de la gente"

El arquero del Manchester City Claudio Bravo habló de su polémica marginación de los amistosos de la Roja ante Suecia y Dinamarca, donde se hicieron públicas las diferencias que mantenía con los dirigentes de la ANFP.

En declaraciones a la revista Qué Pasa , el golero aseguró que "no he renunciado a la selección. Sí pedí que no me convocaran para estos dos partidos".

Luego de esto, Bravo reconoció que "desde luego que hago una autocrítica, pero creo que hablo desde la sinceridad y el deseo de mejorar. Hoy estoy jugando muy pocos partidos en el año, por lo que le asigno aun mayor importancia al entrenamiento. Es mi obligación profesional buscar una mejor calidad de trabajo diario".

"Si la forma de expresar mis ideas no cayó bien, entiendo la molestia de la gente. Sin embargo, lo que busco es plantear y aclarar ciertos temas. Creo que muchas veces nos falta discutir y decir las cosas de una manera directa, con respeto y altura de miras. Espero que todo mejore, porque al final la selección representa a muchas más personas que los que jugamos o dirigen el fútbol chileno", agregó.

Por la fallida llegada del preparador de arqueros Julio Rodríguez, que fue solicitada por él, el portero expresó que "es un gran profesional, una persona que puede sacar mucho rendimiento a los arqueros de proyección pensando en el futuro de nuestra Selección. Jamás he querido pasar a llevar a otras personas, lamento que este tema tomara otro matiz, simplemente quise colaborar para hacer crecer nuestra selección".

Sobre su vínculo con Arturo Salah, afirmó que "nuestro contacto con cualquier presidente de la ANFP se reduce a nuestra estadía en Pinto Durán, no tenemos mayor relación saliendo de Chile".