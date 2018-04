Jorge Valdivia tras derrota ante Delfín: "No nos queda más que masticar esta pena"

El mediocampista de Colo Colo, Jorge Valdivia, se refirió a la derrota por 0-2 ante Delfín SC de Ecuador, resultado que dejó al cuadro albo al borde de un nuevo fracaso en la Copa Libertadores.

Con la caída ante el modesto cuadro de Manta, el elenco popular quedó como colista del Grupo B con solamente un punto. El líder es Atlético Nacional con seis unidades, seguido por Bolívar con cinco y Delfín con cuatro.

"Estamos al debe. No es necesario ocultar eso que está a la vista. A principio de año dijimos que nuestro principal objetivo era pasar a octavos y por el momento estamos lejos. Entendemos que la gente se vaya decepcionada, nosotros también porque teníamos las herramientas para ganar el partido", dijo.

"Tuvimos algunas pelotas que se estrellaron en el palo, con un poco más de suerte hubiésemos podido quedar mejor posicionados. Cuando estás en ventaja con estos equipos que se meten atrás es otra la historia. No nos queda más que masticar esta pena que tenemos todos", agregó.

Además, el ex Palmeiras y Al-Wahda aseguró que el paso a la fase final del certamen continental "se ve difícil y lejos. Estamos todos tristes por esta situación. Es complicado hacer un análisis ahora porque está todo muy fresco. Teníamos un plan de ataque pero no resultó. Yo en lo personal me voy decepcionado por lo que hice y por lo que no hice. Quizás mañana (hoy) ya más tranquilo se podrá hacer un análisis más general, pero en este momento es difícil entregar algo más profundo".

Por último, Valdivia afirmó que la sorpresiva derrota ante el cuadro "cetáceo" "no pasó por un tema de jerarquía, sino porque no supimos en determinados momentos desarmar una defensa que estaba bien posicionada. Delfín tenía claro lo que tenía que hacer que era armar dos líneas de cuatro y salir en lo posible de contraataque. No hay que olvidar que nosotros también tuvimos un par de llegadas, pero encuentro que es poco para la calidad de jugadores que este equipo tiene poniéndome yo en el primer lugar. Nombre por nombre tendríamos que haber ganado".