Nicolás Jarry: "Encontré el ritmo y pude quedarme con el partido"

El tenista nacional Nicolás Jarry expresó su satisfacción este viernes por dejar a Chile 1-0 arriba sobre Argentina, en la confrontación por la ronda final del Grupo I de la Zona Americana de la Copa Davis, tras superar en el máximo de sets a Nicolás Kicker.

El nieto de Jaime Fillol fue de menos a más en el Estadio ‘Aldo Cantoni’ de San Juan para terminar dando cuenta del oriundo de Merlo con parciales de 4-6, 7-6 (6) y 6-2, en dos horas y 18 minutos de juego.

En sus primeras impresiones tras el match, el número ‘1’ del equipo capitaneado por Nicolás Massú declaró que “tuve que seguir luchando y no tenía por dónde encontrarle. En el tiebreak pude aprovechar. El tercer set no fue tan duro y ahora hay que apoyar a Christian Garín, que tendrá un difícil partido, pero lo puede sacar adelante”.

“Encontré el ritmo y pude quedarme con el partido. El primer set de Kicker fue muy bueno, no me dejó hacer nada, y luego pude jugar bien el tiebreak, lo que fue fundamental para el partido”, agregó la ‘Torre’ de 22 años.

Continuando con el análisis del partido, el número 64 del mundo expresó que “son pocas las veces en que uno entra a full y sin errar la pelota. Tuve que seguir intentando para que me salieran, porque Nico (Kicker) llegaba a todo y las devolvía bien”.

Para finalizar, Jarry señaló que “como estamos jugando de visita, me ayudó mucho Massú. No tenía por donde y me dijo ‘sigue luchando y se dará el quiebre’. Ganamos el primer punto y ahora la responsabilidad la tienen ellos”.