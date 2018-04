Simeone: "El Real Madrid tiene mejor plantilla que PSG, City y Barcelona"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, aseguró que el Real Madrid, al que se enfrentarán este domingo en el Santiago Bernabéu, tiene "mejor plantilla" que la del "Paris Saint-Germain, el City o el Barcelona", aunque explicó que esta temporada han sido mejor que él en la competición doméstica "por puntos" y "por regularidad".

"El Madrid tiene, no sé si es el mejor del mundo, pero sí la mejor plantilla del mundo, absolutamente. Ha hecho un gran trabajo como club y han formado una plantilla tremenda, mejor que el Paris Saint-Germain, mejor que el City, mejor que el Barcelona... Es la fuerza que tienen ellos como equipo. Hasta que no tengamos la formación en mano, esperaremos; para nosotros está claro por qué camino iremos", declaró en la rueda de prensa previa.

Sin embargo, el técnico argentino afirmó que esta temporada están siendo mejores que los de Zinédine Zidane en la Liga, como demuestra la clasificación. "Por los puntos que tenemos, principalmente, y en la regularidad que hemos tenido durante toda la Liga", argumentó.

Además, el 'Cholo' reconoció que no afrontan el duelo para defender la segunda plaza, sino para tratar de dar caza al líder FC Barcelona. "Nosotros siempre pensamos en lo que buscamos y lo único que se me pasa por la cabeza, o soy demasiado entusiasta o ilusionista, pero la vida uno la vive como quiere, lo único que me interesa es seguir buscando acercarnos al Barcelona. No pienso en otra cosa", subrayó.

A pesar de que para ambos el título liguero está lejos, el preparador bonaerense aseguró que no se trata de un derbi descafeinado. "Me ha tocado cuando jugaba estar en el primer lugar, octavo, noveno... Y siempre es lo mismo. Los derbis son apasionantes porque se juega con una actitud altísima y se vive de la misma manera en la gente. No me imagino de otra manera el partido de mañana", manifestó.

Por otra parte, no dio pistas sobre quién jugará, ni busca "excusas" en tener que jugar dos partidos a la semana. "Somos los que somos y buscaremos, en base al trabajo y el colectivo que tenemos, hacer un partido importante", dijo.

"Con la lesión de Filipe Luis nos quedamos en 16, y el resto estarán con nosotros posiblemente mañana o el jueves. Pero si yo tengo 16 o 18 comprometidos, involucrados, con sentido de pertenencia, dame 17. No quiero 25 que no quieran estar, quiero 17 que quieran estar", expuso.

Tampoco quiso destacar quién tiene más incidencia en el juego de su equipo, si Cristiano Ronaldo o Antoine Griezmann. "Los dos son totalmente determinantes para cada equipo, lo vemos en sus goles, lo vemos en su juego... No es muy difícil de ver. Ronaldo es determinante para el Madrid y Griezmann lo es para nosotros", aseveró.

Por último, Simeone rechazó hablar de la crisis abierta en el Sporting de Lisboa, con 19 jugadores suspendidos, tras el 2-0 de la ida de los cuartos de final de la Europa League entre ambos. "No tengo nada que opinar. En familia, las cosas se tienen que resolver internamente. Nosotros sólo somos observadores", concluyó.