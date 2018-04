Arturo Vidal: "Estoy muy contento, es mi tercer título con el Bayern"

19:41 El formado en Colo Colo no fue citado para este compromiso al presentar una molestia en la rodilla, y tampoco estará en el partido ante el Sevilla por la Champions League

El mediocampista chileno Arturo Vidal exteriorizó su felicidad por alcanzar este sábado su tercer título de Bundesliga con el Bayern Münich, luego del triunfo del cuadro bávaro por 4-1 en su visita al Augsburgo por la vigésimo novena fecha del torneo.

El formado en Colo Colo no fue citado para este compromiso al presentar una molestia en la rodilla, lesión que lo llevó a ser reemplazado a los 36 minutos a mitad de semana en la victoria del cuadro bávaro sobre el Sevilla, en España, por los cuartos de final de la Champions League.

Luego de entrar a la cancha y festejar junto a sus compañeros la sexta corona consecutiva del Bayern en el certamen germano, el ‘Rey Arturo’ declaró a Cooperativa que "estoy muy contento, es mi tercer título con Bayern Munich y mi séptimo seguido. Es algo extraordinario, me siento muy feliz porque hubo mucho sacrificio y mucho trabajo y aquí se ven los resultados. Espero seguir ganando títulos para dejar el nombre de Chile bien puesto en todos lados".

En el global, el nacido en San Joaquín sumó la decimoctava corona en su palmarés. Además de los seis títulos con el Bayern, el ‘23’ presenta tres con Colo Colo, siete con la Juventus y dos Copa América con la ‘Roja’.

Por otro lado, Vidal admitió que no estará por lesión el miércoles 11 de abril en el cruce con Sevilla, en el Allianz Arena, por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League.

"No alcanzo a llegar a ese partido, quiero recuperarme bien para poder estar en lo que viene después que ojalá sea pasar a semifinales. Todavía tengo un poquito de dolor así que vamos a esperar para llegar de la mejor forma y sin problemas", expresó.

Para finalizar, el experimentado volante comentó el duro momento de Colo Colo en la Copa Libertadores, al borde del fracaso al caer en la semana por 0-2 ante el modesto Delfín de Ecuador en el Estadio Monumental. Este resultado, incluso, llevó a Pablo Guede a renunciar al banco, pero luego dio vuelta su decisión por petición del plantel de jugadores del ‘Cacique’.

"Me gusta mucho Colo Colo, es un equipo que amo, le tengo mucho cariño al club. Claramente no se pudo pero como lo quiero tanto estoy en las buenas y en las malas así que le mando mucha fuerza y espero que mejoren pronto. Es difícil meterse en el trabajo de compañeros de profesión, yo sigo al equipo como un hincha y criticar en este momento no es bueno", sentenció.