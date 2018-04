Guede: "Estamos en el peor momento desde que yo asumí"

El entrenador de Colo Colo, Pablo Guede, reconoció este domingo tras el traspié por 1-0 con San Luis en Quillota, por la octava fecha del Campeonato Nacional 2018, que “estamos en el peor momento desde que yo asumí".

El ‘Cacique’, que venía de caer sorpresivamente ante Delfín de Ecuador por Copa Libertadores, sufrió su tercera derrota en el campeonato y se estacionó en la sexta posición con 13 unidades, a ocho del líder Universidad de Chile justo en la antesala al superclásico del próximo domingo en el Estadio Nacional.

Luego del pitazo final en el ‘Lucio Fariña’, el estratega de origen argentino declaró que "este no es un escenario ideal. Estamos mal, hay que reconocerlo. Cada vez que uno pierde quedas mal, pero a los jugadores no puedo decirles nada. Estamos en el peor momento desde que yo asumí".

"No hicimos un buen partido. Tuvimos ocasiones para abrir el marcador peor no lo logramos. El duelo estuvo dividido pero nosotros podemos dar más", complementó.

Consultado por los cánticos de la ‘Garra Blanca’ pidiendo su salida, previamente colgaron un lienzo apuntando que el club ‘le quedó grande’, el ex técnico de Palestino y San Lorenzo señaló que "el lienzo no lo vi. Pero la gente quiere ver al equipo de sus amores ganar y nosotros perdemos. Están en su derecho de pedir que me vaya".

Finalmente, Guede recibió una pregunta sobre el tweet del defensor Julio Barroso, citando a Marcelo Bielsa con la frase ‘acepten la injusticia, traguen veneno, que todo al final se equilibra’. "No leí el tweet de Barroso, no me interesa pero uno es libre de decir lo que quiera. Yo estoy tranquilo", sentenció.