Fernando Torres anunció su adiós del Atlético de Madrid

El futbolista español Fernando Torres anunció que abandonará el Atlético de Madrid al final de la presente temporada tras adoptar una decisión que, según comentó, "no ha sido sencilla" y que llegó tras no encontrar el protagonismo deseado en su segunda etapa en el club rojiblanco.

"Cuando llego (al club) con diez añitos siempre pienso que el Atlético será mi casa. Estoy disfrutando del Atleti que siempre soñé. Esta va a ser mi última temporada en el club. No ha sido una decisión sencilla, pero me sentía con la obligación de decírselo a la afición", aseguró en un acto promocional sin revelar dónde jugará el próximo curso.

Torres, de 34 años, ingresó en las categorías inferiores del Atlético de Madrid cuando era un niño y se convirtió en un ídolo de su hinchada desde 2001, cuando debutó con el primer equipo. En 2007 fue traspasado al Liverpool y en enero de 2011 fichó por el Chelsea, donde jugó tres temporadas y media.

En 2014 fue cedido al Milan y el 29 de diciembre de 2014 se concretó su regreso al Atlético de Madrid entre el clamor de sus seguidores, que en un asombroso número de 45.000 hinchas acudieron a la presentación en su vuelta. Sin embargo, durante esta segunda etapa en el club rojiblanco no contó con excesivo protagonismo y nunca tuvo la consideración de titular para el entrenador argentino Diego Simeone.

En el anuncio de su marcha, Torres calificó como "profesional" su relación con el técnico rojiblanco, aunque descartó entrar en polémicas. "Cualquier grieta que se quiera crear es negativa para nosotros. Todo lo que haya tenido que hablar con él ha sido de puertas para dentro y lo he hablado con Simeone, directamente sin utilizar otros medios". Torres sí confesó su decepción por su escaso protagonismo con Simeone. "Creo que puedo jugar, pero la realidad es que no está siendo así", dijo el delantero, que este año apenas ha metido dos goles en los 20 partidos -tres como titular- que ha disputado.

La perspectiva de un futuro todavía peor desembocó en su adiós definitivo. "Este año he jugado mucho menos que el anterior y es una línea que va hacia un sitio y no quiero tener esa línea en el club", confesó. A pesar de no citarlo expresamente, Torres sí sugirió cierta amargura con el comportamiento de Simeone hacia él. "Si no se contaba conmigo para el próximo año, hubiese esperado un comentario previo, que es lo que creo que debí¬a hacerse, pero yo soy un aficionado. Volveré a la grada y esta segunda etapa ha sido un regalo, he vivido momentos mágicos y estoy seguro de que se volverán a vivir", destacó.

A falta de conocer su futuro, la prensa española lo sitúa en la Liga china para la próxima temporada. Torres, campeón de Europa y del mundo con la selección española, expresó un ruego a su afición: "Nos queda un mes y un poquito juntos y les pediría que me acompañen, que estén conmigo. Nos quedan muchos partidos en casa y entre todos que lo hagamos lo más llevadero". Y añadió: "Lo bonito es lo que tiene un principio y un final. Para este final queda poquito más de un mes y vamos a disfrutar y focalizarnos en lo importante que es que la afición esté con el equipo".

El delantero ganó varios tí¬tulos en su etapa en el Chelsea, entre ellos la Liga de Campeones de 2012, pero de momento no ha podido celebrar ninguna conquista con el club de su vida. Estuvo a punto de hacerlo hace dos años, cuando perdió la final de la Champions en los penales ante el Real Madrid. Torres podría sacarse la espina el 16 de mayo con la final de la Liga Europa. El Atlético tiene pie y medio en las semifinales del torneo tras vecer 2-0 al Sporting de Portugal en la ida de cuartos.