Kuscevic y su presencia en el microciclo de Rueda: "Con Católica no hubo ningún problema"

enjamín Kuscevic, defensa de Universidad Católica, se refirió este martes a su primer llamado a la ‘Roja’ adulta, específicamente a un nuevo microciclo encabezado por el entrenador Reinaldo Rueda en el Complejo Deportivo ‘Juan Pinto Durán’.

Consultado por la inédita convocatoria al seleccionado absoluto, el zaguero cruzado declaró en rueda de prensa que “primera vez que vengo. Me sirve mucho, son entrenamientos diferentes y cada técnico tiene métodos. Trataré de hacer lo mejor y aprender lo máximo posible. Estoy muy contento de estar acá”.

En cuanto a la decisión de Colo Colo y Universidad de Chile de enviar a un solo jugador al microciclo, de un total de 12 (ocho azules y cuatro albos), el jugador de 21 años indicó que “no lo sé. Apenas me comunicaron, me dijeron del club que tenía toda la disposición para venir a entrenar. Con Católica no hubo ningún problema”.

“Para cada jugador es un orgullo estar en la selección. A mí no me perjudica en nada la nominación. Ya habíamos tenido jugadores de Católica convocados y seguimos punteros”, agregó.

Para cerrar el tema, el defensor del elenco que dirige Beñat San José señaló que “no nos influye, nos aporta. Trataremos de seguir haciendo lo mejor, para que más adelante sean más los nominados… por mí, me gustaría estar siempre en la selección”.

Otro que habló sobre el asunto fue el volante de Unión Española Pablo Galdames, quien afirmó que la ausencia de jugadores de ambos clubes "es tema de cada equipo, Universidad de chile y Colo Colo deciden si mandar o no a los jugadores, no puedo opinar".

"Por mí, estoy contento de estar en una nueva nómina en este inicio de micro ciclo y quiero tratar de aprovechar la oportunidad, pero opinar de otro equipo... no tengo idea por qué lo hicieron", complementó.

La ausencia de los jugadores de las escuadras más populares el país podría traer consecuencias. De acuerdo al ‘Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Reglamento’ de la ANFP los clubes no pueden negarse a prestar sus jugadores convocados al seleccionado.

Recordar que Galdames ya había sido llamado a la 'Roja' durante los procesos de los argentinos Juan Antonio Pizzi y Jorge Sampaoli. Consultado por esta nueva citación, el volante indicó que “me pilla en un buen momento. A pesar de que no estoy jugando regularmente. Me siento preparado para esto. En cada entrenamiento de Unión Española dejo la vida para tratar de ser un aporte. Estoy tranquilo y confiado en que este microciclo me pueda sumar mucho”.