Rueda y la automarginación de Claudio Bravo: "Tomó una decisión que la respeto, pero no la comparto"

El entrenador de la selección chilena, Reinaldo Rueda, se refirió a la automarginación de Claudio Bravo de la "Roja", poniendo en duda su regreso.

"Él tomó una decisión, es respetable, pero no la comparto. Él ha hecho unas exigencias para estar de nuevo en la selección. Quise tenerlo, intenté hasta última hora para tenerlo, le insistí que estuviera en esos dos juegos (amistosos contra Suecia y Dinamarca)".

"Es una decisión de él, no mía. No sé si mantendrá su decisión, pero se mantuvo en su posición. No he tenido contacto con él de nuevo", agregó.

Una de las exigencias del portero era la inclusión de Julio Rodríguez como preparador de arqueros, lo que Rueda descartó. "Julio Rodríguez no entra al cuerpo técnico. No reúne las condiciones para estar", dijo.

El colombiano tampoco comparte la decisión de la Universidad de Chile y de Colo Colo de mandar solo un jugador a los trabajos de este microciclo.

"Si bien comprendo la decisión de los clubes, no la comparto (...) Los jugadores quieren venir a la selección, es un momento único, el ejemplo de ellos es Alexis Sánchez, donde están sus amigos y familia. Luego de estar con Chile, se oxigenó para brillar en Manchester United", declaró.

El técnico reveló que solicitó a la ANFP que no hubiera sanción económica para los clubes por la ausencia de 10 de sus jugadores. "Les pedí por favor, quiero un ambiente de armonía. Aunque no es un comportamiento ideal", expresó.