Daniel Morón y sus opciones de presidir Blanco y Negro: "Nunca le voy a dar la espalda a Colo Colo"

17:16 El ex portero asumirá como director de la concesionaria en representación del Club Social y Deportivo. Sobre Pablo Guede, el ídolo albo afirmó que si llega a perde el clásico su situación "se hace insostenible".

El ex portero Daniel Morón habló de sus opciones de ser presidente de Blanco y Negro, concesionaria que dirige Colo Colo, esto en medio del complicado momento deportivo que vive el equipo de Macul.

En una entrevista a radio Cooperativa , el campeón de la Copa Libertadores de 1991 explicó su tarea como próximo director de la mesa, donde ocupará uno de los cupos correspondientes al Club Social y Deportivo.

"La idea es participar del directorio y si hay alguna unanimidad, o alguna postura a buscar en mí a la persona que pueda ser representante de Colo Colo, no me voy a restar. Para Colo Colo siempre voy a estar presente, pero aclaro que no voy en busca de una candidatura, ni de acuerdos. Mi idea, ante todo, es ser un nexo de los colocolinos que están alejados del club", expresó.

El golero retirado afirmó que "yo no vengo a buscar cargos, vengo a trabajar, pero nunca le voy a dar la espalda a Colo Colo".

"Necesito interiorizarme de todo lo que se ofreció cuando los votos del Club Social fueron a Mosa. No sé cuáles fueron todos los acuerdos, sé que se cumplieron algunos, cosas muy mínimas, pero tenemos que luchar por cosas más importantes en el CSD", agregó.

Por la situación del DT Pablo Guede, Morón afirmó que "si la respuesta a técnico es el compromiso de salir campeón, es fantástico que así sea, pero si después de estas derrotas, llega a perder el clásico se hace insostenible, porque dejando de lados los problemas internos que pueden influir en los resultados que necesitas, es un equipo que tiene las armas para competir muy bien".

Al finalizar, el "Loro" también tuvo unas palabras sobre el preparador de arqueros Julio Rodríguez, cuya llegada a la selección fue descartada por el entrenador Reinaldo Rueda, esto a pesar del pedido de Claudio Bravo.

"Fue muy desleal conmigo, y con sus propios arqueros, me dejó muy mal a mí", señaló, sin profundizar en las diferencias que mantenía con él.