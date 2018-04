Nicolás Guerra: "Si bien venimos en alza, los clásicos son partidos aparte"

Nicolás Guerra, delantero de Universidad de Chile, aseguró que el plantel azul buscará aprovechar su buen momento para quedarse con el triunfo este domingo en el superclásico con Colo Colo, en el pleito más atractivo de la novena fecha del Campeonato Nacional 2018.

El partido en el Estadio Nacional encuentra a ambos equipos en momentos disímiles. El elenco colegial llega como líder del torneo con 21 puntos y con siete triunfos consecutivos, mientras que el equipo de Pablo Guede está inmerso en una crisis con tres derrotas en sus últimas cinco presentaciones.

De cara al derbi número 183, el joven ariete declaró en rueda de prensa que "el fin de semana tenemos que ganar sí o sí, como todos los fines de semana. Es la misma presión que sentimos la semana pasada o que tendremos la otra cuando juguemos contra Cruzeiro. Ahora hay un buen ánimo".

"Si bien venimos en alza, con confianza, los clásicos son partidos aparte. Queremos aprovechar nuestro buen momento y ganar el domingo como sea", agregó.

En el plano personal, Guerra señaló que "es mi primer clásico dentro del plantel, estoy contento y emocionado. A la vez tranquilo. Si me toca jugar voy a dar todo lo que me pidan. Tirando para arriba no más para ganarlo". Por ahora, el jugador de 18 años comenzaría en la suplencia.

“Este duelo lo vivo con tranquilidad. Si me toca entrar voy a dar lo mejor de mí, voy a darlo todo para poder ganar y sacar adelante este superclásico (…) El sueño de chico es entrar, ganar y hacer un gol. Si me toca jugar o no voy a estar con la mejor disposición para ganar el partido", complementó.

Ante el largo tiempo de la ‘U’ sin poder ganarle a los albos, desde el año 2013, el atacante indicó que "hace cinco años han pasado muchos clásicos, no he estado en esos camarines. Lo que sí puedo decir es que el ambiente está tranquilo, con ganas, y se nota en los partidos".

Por último, consultado por el cómo afrontarán el choque con el archirrival, Guerra expresó que "llevaremos a cabo lo que hemos trabajado y depende como se dé el partido. Haremos lo que siempre hemos hecho. Lo que sí, primero saldremos a lo de nosotros. A presionar y ahogar arriba a Colo Colo. Tener la pelota nosotros y manejarla".