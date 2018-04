DT de la U: “Desconocer la grandeza de Colo Colo, sus jugadores y cuerpo técnico me parecería atroz”

El entrenador de Universidad de Chile, Guillermo Hoyos, comenzó a palpitar de lleno este viernes el superclásico con Colo Colo, a disputarse este 15 de abril en el Estadio Nacional, afirmando que está la ilusión de romper la estadística negativa en los últimos cruces con el ‘Cacique’.

A la hora de referirse al derbi número 183, el estratega de origen argentino declaró tras el tradicional ‘banderazo’ en el reducto ñuñoíno que “es obvio que es un partido súper importante, extraordinario de jugarlo y estar presente, a partir de ahí empieza toda la ilusión que tenemos cada uno de nosotros; siempre hay estadísticas, que se respetan, pero también están para romperlas”. Recordar que la ‘U’ no gana hace cinco años a Colo Colo en duelos oficiales.

“Si no tenemos la posibilidad de tener la ilusión de que una estadística negativa la podamos tratar de vencer, no podríamos seguir creciendo en ese aspecto (…) Son partidos de intensidades enormes, (pero) eso no quiere decir que no tenga la ilusión y la fe de ganarlo, no hay un partido que no intentemos ganar”, complementó.

Además, el otrora seleccionador de Bolivia no quiso confirmar la presencia como titular de Mauricio Pinilla en el superclásico. “Hay que ser cauto en lo que hace o dice y lo que puede esperar a través del resultado de médicos y jugadores”, dijo.

Consultado por la crisis en Colo Colo, Hoyos prefirió primero mandar un mensaje de apoyo al cuerpo técnico del cuadro albo. “Desde acá envío todo el apoyo a una gran capacidad (como lo es Guede) y a Gustavo Grondona, con quien soy amigo de hace algunos años, donde estamos sentados hay mucha gente que quiere estar sentada, es una silla eléctrica que hay que acostumbrarse a vivir y que el corazón sea fuerte”, expresó.

Luego, el trasandino señaló que “esos momentos lo vivimos todos, las adversidades. Desconocer la grandeza de Colo Colo y sus jugadores y cuerpo técnico me parecería atroz. No se modifica nada por el momento de ellos”.

Finalmente, el técnico azul comentó lo ocurrido con los jugadores azules y el nuevo microciclo de Reinaldo Rueda en la ‘Roja’. Pese a que el colombiano citó a ocho elementos del elenco colegial, Azul Azul solo autorizó pasar a un futbolista (Francisco Arancibia).

“No hubo mala fe, pero en el futuro nos gustaría tener ese feedback de comunicación con el club para que esto se pueda solucionar”, sentenció.