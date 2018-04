Beñat San José: "Aquí en Rancagua no hay equipo que no sufra"

El entrenador de Universidad Católica, Beñat San José, valoró a más no poder el triunfo del cuadro cruzado por 1-0 en su visita a O’Higgins, en el Estadio El Teniente, al asegurar que “aquí no hay equipo que no sufra”.

Con el triunfo en Rancagua, el elenco precordillerano llegó a 24 unidades y se hizo de la cima en solitario, a la espera de lo que haga mañana al mediodía Universidad de Chile (21) en el superclásico frente a Colo Colo en el Estadio Nacional.

A la hora del análisis de la brega en la Sexta Región, el estratega de origen español declaró que "aquí no hay equipo que no sufra, no es nada fácil, llevan mucho tiempo con este profesor (Milito) y tocan muy bien el balón. Está claro que nos tocó defender el resultado, aunque tuvimos un inicio de la primera parte muy buena”.

Respecto al bajo rendimiento en el segundo lapso, donde al UC jugó replegada, el ex técnico de Deportes Antofagasta y Bolívar FC indicó que "depende mucho del rival, por virtud de ellos nos han metido atrás, hay que reconocerlo, porque empezamos apretando arriba, pero ellos combinan muy bien y te van metiendo atrás".

"Todos los partidos son difíciles, por eso declaré que la liga chilena tiene alto nivel, nunca sabes quién puede ganar", complementó.

Para terminar, el oriundo de San Sebastián destacó el rendimiento desplegado hoy por Luciano Aued, autor del único gol de lanzamiento penal. "Luciano es impresionante, un líder que nos permite buenas cosas y además tiene buen pie. Hoy ha leído el partido de forma fantástica", sentenció.