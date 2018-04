Colo Colo apelará a la expulsión de Óscar Opazo

16:55 El asesor y ex volante albo, Raúl Ormeño, dijo que el Cacique impugnará la tarjeta roja que recibió el jugador, tras el gokpe que recibió de Lorenzo Reyes.

Raúl Ormeño, ex mediocampista y actualmente asesor de Blanco y Negro, informó que apelarán a la expulsión que sufrió el lateral Óscar Opazo sobre el final del superclásico número 183, derbi que terminó con triunfo de Colo Colo por 3-1 en el Estadio Nacional.

El ex jugador de Santiago Wanderers recibió la cartulina roja a los 83 minutos, con el marcador 2-1 a favor del ‘Cacique’, luego de recibir un codazo de Lorenzo Reyes, quien también fue expulsado.

Incluso, el ‘Torta’ reveló tras el pitazo final que le pidió una explicación al árbitro Roberto Tobar por su expulsión. “El árbitro me reconoce que no sabe por qué me echa”, expresó el lateral.

Ante esto, Ormeño comunicó que los abogados del club apelarán este martes, durante la sesión del Tribunal de Disciplina de la ANFP, y que ya solicitaron el informe del colegiado del superclásico.

“Lógico que iremos a apelar porque las imágenes son muy claras. Óscar no hizo nada”, expresó el asesor en diálogo con AS Chile.

“Conversé con el jugador y no tiene idea por qué lo expulsaron. Y me parece que lo habló con Roberto Tobar y él no le supo dar una explicación muy clara”, añadió.