Informe de Tobar consignó pechazo de Oscar Opazo a Lorenzo Reyes en el superclásico

21:10 El informe del juez justificó la expulsión del lateral de Colo Colo. En el texto no apareció el enfrentamiento entre Jean Beausejour y Mauricio Pinilla.

La ANFP publicó este lunes el informe del árbitro Roberto Tobar, quien impartió justicia en el superclásico en el Estadio Nacional, documento donde el colegiado explicó las razones de la expulsión del lateral de Colo Colo Oscar Opazo.

En la presente jornada, la dirigencia de Blanco y Negro comunicó que apelarán al Tribunal de Disciplina la expulsión que sufrió el ‘Torta’ sobre el final del derbi 183, en el Estadio Nacional, luego de recibir un codazo de Lorenzo Reyes.

Pese a que el jugador albo explico tras el encuentro que “el árbitro me reconoce que no sabe por qué me echa", Tobar escribió en el informe que "una vez detenido el juego, el jugador de Colo Colo Oscar Opazo, en una actitud provocativa, lanza un pechazo en contra del jugador de U. de Chile, Lorenzo Reyes, el cual responde propinándole un manotazo a la altura del rostro. Por esta situación son expulsados ambos jugadores".

En cuanto a la roja que mostró en el segundo lapso a Jean Beausejour, el colegiado comunicó que el carrilero azul "lanza un manotazo en el rostro de un adversario, cuando el balón no estaba en disputa, logrando su objetivo".

En tanto, Tobar no consignó el descontrol que protagonizó Beausejour tras su expulsión, que incluyó un fuerte encontrón con Mauricio Pinilla.

El Tribunal de Disciplina de la ANFP aplicará este martes las sanciones correspondientes a los jugadores que vieron la cartulina roja en el superclásico.