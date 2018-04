Herrera calificó de "descerebrado" a jugador albo, preguntó si Jaime Valdés ganó algo y dijo que supuesto insulto es grave

El arquero y capitán de la U, Johnny Herrera, se refirió al clásico del domingo, marcado por la expulsión de Jean Beausejour y la burla de los albos que dejaron un papel en el camarín que decía "Colo Colo=3 Barcelona=1" en alusión a las comparaciones que realiza el DT azul, Guillermo Hoyos.

"Sufrimos con las burlas, con el cartón que pusieron, donde se burlaban de nosotros y nuestro cuerpo técnico. Está más que claro que fue el mismo descerebrado que escribió el cartel en Perú" dijo el capitán azul, quien consultado si el autor del mensaje fue Jorge Valdivia, dijo "lo más probable. No me consta, capaz que haya sido él".

"Es como decir Colo Colo=vergüenza, Colo Colo es Chile=vergüenza, porque no han avanzado durante 10 años en la Libertadores" dijo el meta azul, quien añadió que el cartel "se guardará y en algún momento se pasará la factura y punto".

Además se lanzó en picada contra el volante albo Jaime Valdés y dijo que "salen cantando como si hubiesen ganado la Champions o la Libertadores. No sé si Valdés ha ganado algo antes por lo eufórico que celebra contra nosotros".

Herrera también abordó el supuesto insulto racista de Agustín Orión contra Beausejour y dijo que " “lo estuve hablando con Jean y es una acusación súper grave. Acá todo pasa por un mal manejo del juez (Roberto Tobar). Si me dicen que Orión lo ofendió de tal manera... Jean no se dio cuenta. Es difícil percatarse de algo así. Echarle la culpa a él (Orión) no está bien porque no nos consta”.

El capitán azul además se lanzó contra los propios hinchas de la U que criticaron "Bose" tras su expulsión y dijo que "han aparecido hinchas de cartón, de redes sociales que se creen dueños de la verdad que realmente son patéticos. Yo me guío por el hincha de verdad".