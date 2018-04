Mosa al dejar presidencia de Colo Colo: "Le diré a Guede que haga un esfuerzo y escuche"

16:36 El ex presidente de Blanco y Negro dijo que espera que el entrenador trasandino se mantenga al mando del equipo, al menos hasta el cierre de la primera fase de la Copa Libertadores. "Esto se estaba fraguando hace mucho tiempo" dijo por su derrota en la mesa directiva.

El ex timonel de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien perdió su posición en la mesa directiva de la sociedad a manos del ex presidente, Gabriel Ruiz Tagle, dijo que espera que el DT del club, Pablo Guede, converse con las nuevas autoridades y se mantenga en la banca alba, al menos hasta el cierre de la primera fase de Copa Libertadores.

"Le entregué el teléfono de Pablo Guede" dijo Mosa, sobre su conversación con Ruiz Tagle y planteó que "voy a llamar a Pablo para decirle lo que pasó".

El ex presidente de Blanco y Negro dijo además que le dirá al entrenador que "haga un esfuerzo y escuche" a las nuevas autoridades del club, aunque indicó que "no se4 si les gusta o no, si encaja en sus gustos".

Mosa dijo además que espera que el cambio directivo no influya en lo deportivo y que espera que Guede al menos se mantenga hasta el fin de la primera fase en Copa Libertadores.