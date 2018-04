Vidal tras quedar fuera del duelo ante Real Madrid: "No voy a aflojar, yo no me rindo"

El volante del Bayern Munich Arturo Vidal escribió un motivador mensaje, esto luego que quedar completamente descartado para el partido ante Real Madrid por la semifinal de la Champions League.

En su cuenta de Twitter, el jugador chileno agradeció el apoyo de sus seguidores, quienes siguieron su compleja operación en la rodilla derecha, que también lo descartó para el resto de la temporada con los bávaros.

"Estos momentos tristes son menos tristes gracias a los miles de mensajes de apoyo que recibo de ustedes. No voy a aflojar, yo no me rindo", escribió el "Rey Arturo".

Luego, el ex Colo Colo señaló que "de esta vuelvo más fuerte que nunca. Un abrazo muy fuerte a cada una de las hermosas personas que piensan en mi y me apoyan en todo momento".