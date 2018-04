Orión anunció acciones legales contra quienes lo acusaron de insultos racistas

El arquero de Colo Colo, Agustín Orión, negó haber ofendido a Jean Beausejour en el superclásico del domingo, y anunció acciones legales contra quienes lo acusaron de proferir insultos racistas.

"Después de meditar con mis cercanos me gustaría informar que iniciaré acciones legales contra todos los que han insinuado que yo he hecho y dije cosas que no fueron así. Creo que es un tema muy grave y no creo que debería ser tomado a la ligera", dijo.

El portero aclaró que la demanda será contra los periodistas y no contra los jugadores de la Universidad de Chile.

"Esto es para los medios, no contra los jugadores que han comentado que no hubo nada de lo que han hablado", puntualizó.

Tajante, Orión sostuvo que "nunca hubo ninguna palabra de las que se dijeron, que fueron muchas, porque he leído y escuchado distintas versiones, no tiene ningún asidero y vuelvo a marcar que no permitiré que se diga algo que no ha sucedido ni que yo haya mencionado en ningún momento".

El arquero sostuvo que "Jean (Beausejour) dijo que no había escuchado nada y ya está. No he cometido ningún delito y las personas que me acusaron tendrán que responder por sus acusaciones", enfatizó.