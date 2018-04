Pablo Guede tras dejar Colo Colo: "Después del partido ante San Luis decidí que me tenía que ir"

El entrenador argentino Pablo Guede dio a conocer este jueves los detalles de su partida del banco de Colo Colo, afirmando en el Monumental que “tenía que salir para sacar esa presión a los futbolistas”.

De entrada, el flamante presidente de Blanco y Negro, Gabriel Ruiz-Tagle, indicó en la sala de prensa de Pedrero que "quisiera informar que hoy Pablo Guede ha presentado su renuncia voluntaria al club. Le deseamos el mayor de los éxitos y estamos muy agradecidos de su trabajo. Quiero decir que fue un acuerdo amigable. Hemos acordado las condiciones de la mejor forma”.

Luego, el ganador de cuatro copas con el elenco popular explicó que “después del partido ante San Luis decidí que me tenía que ir. Tenía que salir para sacar esa presión a los futbolistas. No los podía dejar antes del clásico por todo lo que representa ese partido y por suerte lo pudimos ganar".

"Lo mejor para que este equipo pueda clasificar a la siguiente fase de la Copa Libertadores es que yo me fuera. Mi estadía solo generaba una presión extra a los jugadores que no lo merecían (…) el tiempo dirá si es bueno o malo mi paso por Colo Colo", agregó.

En la misma línea, el estratega de 43 años declaró que "tuve la oportunidad de charlar con Paredes y Valdivia tras perder contra San Luis y les comenté que lo pasé muy mal (…) Tengo la misma sensación de siempre. Hoy el entrenamiento de cara a enfrentar a Temuco fue maravilloso. La disposición que mostraron a pesar de que sabían que nos íbamos fue impresionante".

"Sentí que no podía dar vuelta la opinión de la gente que es la que realmente importa en este club y ante eso decidí que debía salir. Todo el ambiente que se vivió ante San Luis fue muy fuerte para mí. Una vez dije que no me iba a quedar en un club donde no me quisieran y esa vez sentí eso de la gente", complementó.

En cuanto a su presencia durante 21 meses en el 'Cacique', el trasandino dijo que "Colo Colo es muy grande. Estoy feliz de haber dirigido este club. Muchas veces dicen que Colo Colo es su gente y la verdad que es así, esa es la parte más importante. Para mí es impresionante lo grande que es este club".

En otros tópicos, Guede expresó que "no tengo opinión ni buena ni mala de Ruiz-Tagle, no lo conozco", además de apuntar que "Colo Colo no aguanta tres partidos seguidos perdiendo, soy consciente de eso, pero me voy con la alegría de haber ganado un clásico (...) Siento que sí reprobé en la Copa Libertadores porque empate dos y perdí dos partidos".

Respecto a los pasos a seguir en su carrera, el oriundo de Buenos Aires señaló que “me quedaré en Chile hasta junio a espera que me salga algo, no tengo nada y mis hijas están en el colegio”.

Por otro lado, apuntando al superclásico, el ahora ex entrenador del 'Cacique' dijo que “le quería pedir perdón a (Ángel) Guillermo Hoyos por el cartel después del clásico. No lo puse yo, ni los jugadores. Fue un funcionario del club”.

Para finalizar, Guede declaró que "quiero agradecer a la gente que le entrego su apoyo al equipo durante un año y ocho meses. También a Aníbal Mosa y todos los funcionarios que trabajaron conmigo día a día"