Jaime Vera: "Tengo la experiencia suficiente para dirigir a Colo Colo"

El entrenador nacional Jaime Vera afirmó este viernes sentirse capacitado para reemplazar al argentino Pablo Guede en el banco del primer equipo de Colo Colo, campeón vigente del balompié nacional.

El ex técnico de Deportes Iquique aparece en la lista de candidatos para calzarse el buzo del ‘Cacique’. Otros nombres en el horizonte albo son Héctor Tapia, Claudio Borghi y Ricardo Lavolpe.

Consultado por la opción de llegar a Pedrero, Vera declaró a Cooperativa que "espero que se concrete alguna vez, porque sino se va a pasar el tiempo y no voy a tener nunca la oportunidad. Ojalá se dé, me parece que tengo la experiencia suficiente. He pasado por hartas cosas en el fútbol, llevo tiempo dirigiendo y me he ido preparando silenciosamente para instancias importantes, así que espero tener una oportunidad".

A la hora de referirse al plantel albo, el ‘Pillo’ señaló que "son todos referentes importantes y que en la cancha siguen demostrando que son capaces. Malo sería que fueran problemáticos y no respondieran en la cancha. Pero no es el caso de Colo Colo porque son todos jugadores que están vigentes y yo tengo la suerte de conocerlos de forma personal. No sé si eso hará las cosas más fáciles pero es un plus importante, porque no los conozco solo como jugadores sino que también como personas".

Para finalizar, el otrora mediocampista de Colo Colo aseguró que "yo como técnico he dado una vuelta bastante larga. No me puse a dirigir en Primera División a los 3 ó 4 años después de haberme retirado como jugador, para mí no fue fácil. Todos estos años en el fútbol me han ayudado para fortalecer mis capacidades como técnico".

Vera, de 55 años, ha dirigido en su carrera a Ñublense (2000), Deportes Puerto Montt (2008-2010), Universidad de Concepción (2011), Deportes Antofagasta (2014) y Deportes Iquique (2013-2014 y 2015-2017). Además, fue ayudante técnico de Claudio Borghi en la selección chilena (2011-2012).