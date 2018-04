[VIDEO] Mira los golazos de Salah a la Roma por la Champions League

El delantero egipcio Mohammed Salah abrió la cuenta y estableció el 1-0 parcial de Liverpool ante Roma por la ida de semifinales de Champions League.

A los 34, en el duelo disputado en Anfield, tras una asistencia de Roberto Firmino, Salah remató con la izquierda desde el lado derecho del área y la clavó en el ángulo.

Once minutos más tarde el egipcio repitió tras un pase de Firmino, definiendo por sobre la salida del arquero desde fuera del área.

How does he do it?

Salah's goal against Roma #LIVROM#UCLpic.twitter.com/Of6aZYTcc8