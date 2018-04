Jorge Valdivia y los dichos de su esposa sobre Borghi: "Habló a título personal y desde el dolor de una mujer"

17:02 El volante de Colo Colo se desahogó luego que Daniela Aránguiz expresara en una entrevista su rechazo a una posible llegada del argentino al club. "No he condicionado la llegada de nadie", señaló.

El volante de Colo Colo Jorge Valdivia se desahogó luego que su esposa, Daniela Aránguiz, reconociera su rechazo a un eventual regreso de Claudio Borghi al club.

En una entrevista al programa "Síganme los buenos" de Canal Vive!, la ex chica "Mekano" entregó su visión del presente que vive el equipo donde trabaja su marido, donde afirmó que "personalmente" no estaría de acuerdo con el arribo del trasandino y del preparador físico Hernán Torres porque en una época "hablaron pésimo de él".

Tras la entrevista, y luego que algunos medios de comunicación especularan con que estaba ejerciendo algún tipo de presión para la elección del nuevo estratega albo, el "Mago" lanzó un duro texto en donde desecha todos los rumores y defiende el derecho su esposa de opinar sobre el equipo.

"Para los que me preguntan: no he puesto ninguna condición, no he condicionado la llegada de nadie. Tengo muy claro que el club está por sobre cualquier jugador. No he ido a la oficina de nadie para exigir A o B como entrenador. Así que por favor déjense de hueviar con el tema", expresó en un escrito que apareció en su Instagram.

Luego de esto, Valdivia afirmó que "de verdad aburre que sean tan poco informados. Se viene a retirar, no fue así. Va a jugar dos partidos de diez. Qué pena para algunos, pero no ha sido así. Físicamente no va a aguantar, vean las estadísticas. Ah, pero vamos a hacer noticia por lo que dijo su mujer. Váyanse un rato a la mierda".

"Cuando yo hable al respecto hagan noticia. El entrenador que llegue tendrá el mismo compromiso que demostré hasta ahora y punto… Y si mi mujer habló lo que habló lo dice a título personal y desde el dolor de mujer y madre de mis hijos por lo que pasó hace años. Chao", cerró.

La entrevista de Aránguiz apareció en medio de la búsqueda de un nuevo DT por parte de Blanco y Negro, en una carrera donde Hector Tapia está corriendo con ventaja.