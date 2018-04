Gabriel Suazo: "Si llega a venir Héctor Tapia vamos a matarnos trabajando"

Gabriel Suazo, volante de Colo Colo, comentó este martes el eventual arribo al banco del ‘Cacique’ de Héctor Tapia, en sustitución de Pablo Guede, entregando positivos conceptos y destacando el juego ofensivo que practica.

En rueda de prensa en el Monumental, el mediocampista de 20 años recordó buenos momentos con ‘Tito’ y espera que sea oficializado cuando antes para comenzar a trabajar de lleno en los próximos desafíos.

"Lo tuve en las series menores. Cuando yo era sub 15, me subió a sub 16 y la verdad es que estoy muy agradecido de él, porque cuando él estaba en el plantel de honor, me subió para entrenar muchas veces con ellos", expresó.

"Si bien no lo tuve como técnico, he hablado con compañeros y me han comentado que es muy buen técnico, muy buena persona y eso es lo importante", agregó.

Además, Suazo señaló que "por lo que recuerdo, jugaba 4-3-3, es un juego muy ofensivo, y es lo que nos gusta a nosotros. Y si llega a venir Héctor, vamos a matarnos trabajando. Trabajaremos de la mejor manera con la gente que sea".

Para terminar, el formado en la tienda alba aclaró que el objetivo más importante para el nuevo entrenador es poder avanzar en la Copa Libertadores, donde el ‘Cacique’ está a muy mal traer en el Grupo B.

"El objetivo más importante es la Copa. La gente quiere que clasifiquemos, y con un cambio de DT se notará el cambio de switch, en el cómo se trabaja, y con el técnico que sea trabajaremos al cien para clasificar en la Copa", sentenció.