Giroud y reencuentro con Alexis en final de la FA Cup: "Estaré feliz de verlo" AGENCIAUNO 17:32 El frances, quien ahora milita en el Chelsea, chocará con su ex compañero en Arsenal en la final de la F.A Cup.

Olivier Giroud, delantero francés del Chelsea, se refirió al encuentro que tendrá en la final de la FA Cup con el atacante chileno Alexis Sánchez, de los registros del Manchester United. Recordar que ambos jugadores coincidieron en el Arsenal FC.



Los ‘Bleus’ se medirán el sábado 19 de mayo a los ‘Diablos Rojos’ de Old Trafford por la corona del denominado torneo más antiguo del mundo, luego que los primeros eliminaran en semifinales al Southampton y los de Mourinho al Tottenham.



Tanto Giroud como el ‘Niño Maravilla’ fueron claves para el paso de sus escuadras a la definición de la FA Cup, que se jugará en Wembley. El galo anotó el 1-0 parcial en la victoria sobre el ‘Soton’ (2-0), mientras que el tocopillano estableció el 1-1 momentáneo en el triunfo ante los ‘Spurs’ (2-1).



Consultado por el reencuentro que tendrá con Alexis, Giroud declaró que "estaré feliz de verlo. Por ahora dejaré la Copa FA de lado para concentrarme en el campeonato, pero siempre es especial enfrentar a algunos jugadores, especialmente cuando tenemos buenos recuerdos".



Recordar que el ariete francés dejó los ‘Gunners’ sólo días después que el tocopillano lo hiciera en enero.



Respecto a su presente en el equipo de Stamford Bridge, Giroud señaló que "me siento muy bien. Cuando llegué dije que necesitaba tiempo para adaptarme, que fuera rápido porque ser eficiente para el equipo, no quería perder tiempo. Creo que me entiendo bien con los chicos en la cancha, hay una buena cohesión de equipo".



Tendencia en Facebook